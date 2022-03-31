Ramazan ayına az bir süre kala ilk sahur ve ilk oruç tarihi araştırılmaya başlandı. Mübarek ay için hazırlık yapan vatandaşlar internet arama motorlarında İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN 2022? Ramazan ne zaman başlıyor? Sahura ne zaman kalkılıyor bugün mü yarın mı? sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde ilk sahur ve ilk oruç hakkında bilgiler yer alıyor. İşte On Bir Ayın Sultanı Ramazan başlangıç tarihi ve imsakiye saatleri...
İLK SAHUR NE ZAMAN?
İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak.
👉İL İL SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
İLK İFTAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Bu yıl ilk iftar 2 Nisan günü yapılacak. Oruçlar her şehirde farklı saatlerde açılmaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak il il iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.
👉İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
İstanbul: 19.36
Ankara: 19.20
İzmir: 19:42
Adana: 19.08
Bursa: 19.35
İLK TERAVİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre; ilk teravih namazı 1 Nisan tarihinde saat 20:58'de kılınacak.
TERAVİH NAMAZI CAMİDE Mİ KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazı hakkında "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." dedi.