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    • Yaşam
    • 31.03.2022 09:43
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    • 31.03.2022 09:44
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    Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi nedir? Kuran hangi gecede indirildi?

    Kuran hangi gecede indirildi? Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına sadece günler kala merakla ve heyecanla Kuran'ı Kerim'in indirildiği gece hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kuran hangi gecede indirildi?

    Milyonlarca vatandaşlar Kuran hangi gecede indirildi, Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir sorusunun yanıtını araştırıyor. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirildiği tarih İslam dininde büyük öneme sahip ve Kadir Gecesi'nin idrak edildiği tarih merak edilenler arasında yer alıyor. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir Gecesi 2022 yılında ne zaman idrak edileceğine dair tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    KURAN HANGİ GECEDE İNDİRİLDİ?

    Kur'an-ı Kerim Mekke'de Ramazan ayının 27. gecesinde inmeye başlamıştır. Bu gece Kadir Gecesi denilmektedir.(Bk. Bakara, 185)

    KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Kadi Gecesi her yıl Ramazan ayının 27'inci gecesinde idrak edilmektedir. Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek.

    KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

    Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

    "Şüphesiz, biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadîr, 97/1-5)

        KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

        Kadir Gecesi ibadetleri, 8 Mayıs Cumartesi gecesini en doğru şekilde geçirmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi'ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur'ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

        Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:

        "Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn", 175)

        Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

        "Şüphesiz, biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadr, 87/1–5)

        Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır:

        "Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, "Savm", 72)

        Kadir Gecesi'ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi'ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:

        "Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi'nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz" (ıbn Mâce, "Savm", 2)
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        Haberler Yaşam Kur’an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi nedir? Kuran hangi gecede indirildi?
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