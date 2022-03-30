Botoks orucu bozar mı diyanet? Dudak dolgusu orucu bozan durumlar arasında yer alıyor mu? Dövme yaptırmak orucu bozar mı?

BOTOKS VE DUDAK DOLGUSU ORUCU BOZAR MI?

Nihat Hatipoğlu: "Botoksu niye ramazana bırakıyorlar? Ramazan ibadet ayıdır, bu işlerle meşgul olmamaları gerekir. İkincisi botokstan yana değiliz. Yine de tasvip etmememle beraber eğer zaruri bir ihtiyaç haline gelmişse o zaman düşünülebilir. Yüce Allah herkese güzel bir yüz vermiş. Botoks yapanlar bir müddet sonra birbirine benziyor. Bu nedenle biz sakındırıyoruz. Ancak illa ki yapacağız deniliyorsa botoksun iftarla sahur arasında değil de iftardan sonra ile sahur arasında yaptırılması daha doğrudur. Çünkü oradaki iğne. Vücuda bir şey giriyor. Zarar görebilir, tansiyon ve şeker düşebilir."