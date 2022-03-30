Botoks orucu bozar mı diyanet? Dudak dolgusu orucu bozan durumlar arasında yer alıyor mu? Dövme yaptırmak orucu bozar mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı ve orucu bozan durumların neler olduğunu merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
BOTOKS VE DUDAK DOLGUSU ORUCU BOZAR MI?
Nihat Hatipoğlu: "Botoksu niye ramazana bırakıyorlar? Ramazan ibadet ayıdır, bu işlerle meşgul olmamaları gerekir. İkincisi botokstan yana değiliz. Yine de tasvip etmememle beraber eğer zaruri bir ihtiyaç haline gelmişse o zaman düşünülebilir. Yüce Allah herkese güzel bir yüz vermiş. Botoks yapanlar bir müddet sonra birbirine benziyor. Bu nedenle biz sakındırıyoruz. Ancak illa ki yapacağız deniliyorsa botoksun iftarla sahur arasında değil de iftardan sonra ile sahur arasında yaptırılması daha doğrudur. Çünkü oradaki iğne. Vücuda bir şey giriyor. Zarar görebilir, tansiyon ve şeker düşebilir."
DÖVME YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Dövme, orucu bozmaz. Dövme yaptırmak orucu bozmasa da dövme yaptırmak dinimizce hoş karşılanmamaktadır. Bir hadiste Peygamberimiz "Allah dövme yapana da yaptırana da lanet etsin" demiştir.
DİYANET DÖVME YAPTIRMAK CAİZ Mİ?
Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119).
Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğni, I, 129).