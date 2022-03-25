CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! Alkollü İBB şoförü arabalara çarptı

Araçtan da inmek istemeyen şoföre, araçları zarar gören vatandaşlar, 'Anahtarını polise ver' diyerek tepkilerini dile getirirken yapılan incelemede İBB çalışanının alkollü olduğu iddia edildi.

İBB'DE 27 YIL SONRA İÇKİ SATIŞI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde alkol satışına başladı. İBB'ye ait Gazhane Tesisi, "Kültür ve Sanat"a hitap ediyor. Öyle ki burada, hem 24 saat açık kütüphane, hem de bir çocuk atölyesi var. Ancak böyle bir ortamda İBB, içki satışına izin verdi. Kültür-Sanat yuvası olan tesisin etrafı içki şişeleriyle dolup taştı. İBB tesislerinde 1994 yılından beri içki satışı yapılmıyordu. Haberin detayları...

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞLARDI

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da da şiddetini artırmıştı.

Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen CHP'li İBB'nin yetersiz çalışmaları vatandaşları da çileden çıkartmıştı.