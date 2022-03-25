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    • Haberler
    • 25.03.2022 16:14
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    • 25.03.2022 16:24
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    CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! Alkollü İBB şoförü arabalara çarptı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği günden itibaren vukuatların eksik olmağı İBB'de personellerin skandalları da bitmiyor. İBB'deki işbilmezlilik ve disiplinsizlik zirveye çıkmış durumda. İBB İSFALT A.Ş’ye ait araç, Bağcılar’da park halindeki arabalara çarptı. Aracının şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

    Alkollü İBB şoförü arabalara çarptı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret'te (İSFALT) çalışan bir şoför, kuruma ait kamyon dün akşam saatlerinde Bağcılar'da park halindeki otomobillere çarparak ilerlemeye çalıştı.

    Sabah'ın haberine göreç çarpmaların etkisiyle çıkan sesleri duyan vatandaşlar ise hafriyat aracının önünü kesti.

    Durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler durum tespitinde bulunurken, şoför aracın anahtarını vermemekte direndi.

    Araçtan da inmek istemeyen şoföre, araçları zarar gören vatandaşlar, 'Anahtarını polise ver' diyerek tepkilerini dile getirirken yapılan incelemede İBB çalışanının alkollü olduğu iddia edildi.

    İBB'DE 27 YIL SONRA İÇKİ SATIŞI

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde alkol satışına başladı. İBB'ye ait Gazhane Tesisi, "Kültür ve Sanat"a hitap ediyor. Öyle ki burada, hem 24 saat açık kütüphane, hem de bir çocuk atölyesi var. Ancak böyle bir ortamda İBB, içki satışına izin verdi. Kültür-Sanat yuvası olan tesisin etrafı içki şişeleriyle dolup taştı. İBB tesislerinde 1994 yılından beri içki satışı yapılmıyordu. Haberin detayları...

    DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞLARDI

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da da şiddetini artırmıştı.

    Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen CHP'li İBB'nin yetersiz çalışmaları vatandaşları da çileden çıkartmıştı.

        Soğukta dakikalarca bekleyen İstanbullu binecek otobüs bulamazken metro ve metrobüslerde ise adeta izdiham yaşanarak insalık dışı görüntülere sahne olmuş.

        İBB PERSONELİ SARHOŞ ÇIKTI
        CHP'li İBB'nin İBB'ye ait kar küreme ve tuzlama aracı Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yaptığı sırada devrildi.

        Olayın arkasından ise büyük bir skandal çıktı.

            Kazanın ardından trafik ekiplerince 48/5'ten, alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

            Vatandaşa hizmet götürmesi gereken CHP'li İBB personelinin sarhoş olarak çalışması adeta pes dedirtti.

            TOPLU ULAŞIM ÇÖKTÜ
            İstanbul'u etkisi altına kar yağışı toplu ulaşım hizmetlerinin çökmesine neden oldu.
                Meteoroloji’den bahar müjdesi!
                Haberler Haberler CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! Alkollü İBB şoförü arabalara çarptı
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