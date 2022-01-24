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    • Güncel
    • 24.01.2022 20:50
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    • 24.01.2022 21:13
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    CHP'li İBB'ye ait kar küreme aracının yapığı kazadan skandal çıktı! Aracın şoförü zil zurna sarhoş

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da da şiddetini artırarak devam ediyor. Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen CHP'li İBB'nin yetersiz çalışmaları vatandaşları da çileden çıkartıyor. İBB'nin son skandalı ise Kadıköy D-100 kara yolunda yaşandı. Belediyeye ait kar küreme ve tuzlama aracı devrildi. İBB personeline trafik ekiplerince 48/5’ten, alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

    CHP’li İBB personeli zil zurna sarhoş!

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da da şiddetini artırarak devam ediyor.

    Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen CHP'li İBB'nin yetersiz çalışmaları vatandaşları da çileden çıkartıyor.

    Soğukta dakikalarca bekleyen İstanbullu binecek otobüs bulamazken metro ve metrobüslerde ise adeta izdiham yaşanarak insalık dışı görüntülere sahne oldu.

    İBB PERSONELİ SARHOŞ ÇIKTI
    CHP'li İBB'nin İBB'ye ait kar küreme ve tuzlama aracı Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yaptığı sırada devrildi.

        Olayın arkasından ise büyük bir skandal çıktı.

        Kazanın ardından trafik ekiplerince 48/5'ten, alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

        Vatandaşa hizmet götürmesi gereken CHP'li İBB personelinin sarhoş olarak çalışması adeta pes dedirtti.
            CHP’li İBB personeli zil zurna sarhoş!
            Haberler Güncel CHP'li İBB'ye ait kar küreme aracının yapığı kazadan skandal çıktı! Aracın şoförü zil zurna sarhoş
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