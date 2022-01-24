CHP'li İBB'ye ait kar küreme aracının yapığı kazadan skandal çıktı! Aracın şoförü zil zurna sarhoş

İBB PERSONELİ SARHOŞ ÇIKTI
CHP'li İBB'nin İBB'ye ait kar küreme ve tuzlama aracı Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yaptığı sırada devrildi.
İBB PERSONELİ SARHOŞ ÇIKTI
CHP'li İBB'nin İBB'ye ait kar küreme ve tuzlama aracı Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yaptığı sırada devrildi.
Olayın arkasından ise büyük bir skandal çıktı.
Kazanın ardından trafik ekiplerince 48/5'ten, alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.
Vatandaşa hizmet götürmesi gereken CHP'li İBB personelinin sarhoş olarak çalışması adeta pes dedirtti.
TOPLU ULAŞIM ÇÖKTÜ
İstanbul'u etkisi altına kar yağışı toplu ulaşım hizmetlerinin çökmesine neden oldu.
İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan yetersizlik nedeniyle vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu. Otobüslerde yaşanan aksaklık metrolara da yansıdı. Cevizlibağ'da, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu.