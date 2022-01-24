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    • 24.01.2022 19:32
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    • 24.01.2022 19:44
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    CHP'li İBB'nin vasat belediyeciliği karla birlikte gözler önüne serildi: "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir"

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vasatlığı kar yağışı ile birlikte bir kez daha gözler önüne serildi. İBB'nin yetersiz kaldığı noktalarda kardan kapanan yollarda vatandaşlar yollarda kaldı. Duruma tepki gösteren Sami Cengiz isimli vatandaş, "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, 2 saattir yoldayım. Ana yollar açılmıyorsa, neresi açılıyor acaba? Bu hal nedir, rezilliğin halini görüyorsunuz. Bu kadar insan zor durumda, bu kadar insan ne olacak” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal ne

    İstanbul'da gün boyu etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Mesai saati bitimi nedeniyle araçları ile evine gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı.



    Bağcılar Taşocağı Yolu üzerinde trafik nedeni ile araçlar adeta kontak kapattı. Araçlarını yol kenarında bırakan bazı vatandaşların ise yürüdüğü görüldü.



    CHP'Lİ İBB'YE SERT TEPKİ: "İSTANBUL DİYORLAR, İMAMOĞLU DİYORLAR..."
    Saatlerdir yolda olduğunu ve yakıtının az kaldığını ifade eden Sami Cengiz, "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, 2 saattir yoldayım. Yolun hali görünüyor, mazotum kalmadı, ben nasıl eve gideceğim onu düşünüyorum. Burası anayol bu nasıl bir çalışmadır. Ana yollar açılmıyorsa, neresi açılıyor acaba? Onu sormak istiyorum. Bu hal nedir? Rezilliğin halini görüyorsunuz. Eğer bu anayol değil de ara yol olsa neyse. Bir araba var mı? Bir tane tuzlama, bir tane kar süpürücü araç var mı? E-5'te aynı otobanda aynı. Allah korkusu olsun insanlarda, bu kadar insan zor durumda bu kadar insan ne olacak" ifadelerini kullanarak CHP'li İBB'ye çok sert tepki gösterdi.



    İBB'NİN VASATLIĞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vasat belediyeciliği sosyal medya da gündem oldu.

    Karla birlikte kapanan ve tuzlanmayan yolların ardından #İBBçalışmıyor ve #Tuzyoktuz etiketleri sosyal medyada gündem olurken toplu ulaşım da durdu.



        Metrolara yönelen vatandaşlar orada da sorunla karşılaştı.

        Birçok vatandaş yoğunluktan ezilme ve raylara düşme tehlikesi yaşadı.



        CHP'li İBB'nin müdahale etmekte geç kaldığı yollarda sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti ve rampaları çıkamayan bazı araçlar kaydı.



        ARAÇLAR TERS DÖNMÜŞ YARDIM BEKLİYOR İBB ORTADA YOK!
        Kadıköy'de kayıtlara geçen görüntülerde kar nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönen araçlar yardım beklerken herhangi bir çalışma yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

            İETT GİDEMEDİ, YOLCULAR ZIPLADI
            Esenyurt'ta da CHP'li İBB'nin almadığı önlemler vatandaşa eziyet olarak geri döndü. Vatandaşlar, kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.



            YOLDA KALAN ARAÇLARI GÖRMEZDEN GELDİ "AKSAKLIK YAŞANMADI" DEDİ
            Hizmet yerine algıya dayalı bir siyaset izleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi bir kez daha sınıfta kalırken; İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ve "Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı" ifadelerini kullandığı paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi.

            CHP'li İBB Başkanı'nın 'aksaklık yaşanmadı' dediği sıralarda yolda kalan, ters dönen araçlar ve gidemeyen otobüsler yetkililerden yardım bekledi.

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            Haberler Güncel CHP'li İBB'nin vasat belediyeciliği karla birlikte gözler önüne serildi: "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir"
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