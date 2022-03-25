25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 📺Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi? 💸10 bin TL'lik altın bileziklerin sahibi…

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da yine bir Cuma günü heyecan dolu haftanın finali yaşanırken kimin birinci olacağı merak edilmeye başlandı. Hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da 4 yarışmacı yemekteki el becerilerini sergileyerek en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Peki bu haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerindeki altın bileziklerin sahibi…
25 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Hasret" oldu. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, 5 altın bilezik "Miyase'nin" oldu.
Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Fulya" oldu.
HASRET: 88
MİYASE: 87
YEŞİM: 58
FULYA:46
Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor!
Hasret'in, Sevilay Hanıma olan yakınlığı Miyase ve Nurten Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle Nurten Hanımın, Hasret'in sağlığını düşünüp ilgili davranması karşısında Miyase kendisini tutamıyor. Çok öfkelenen Miyase ortalığı karıştırıyor.