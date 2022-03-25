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    • Magazin
    • 26.03.2022 15:01
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    • 26.03.2022 15:01
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    25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 📺Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi? 💸10 bin TL'lik altın bileziklerin sahibi…

    📺Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 💸10 bin TL'lik altın bileziklerin sahibi hangi yarışmacı oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Gündüz kuşağı izleyicilerinin her gün ilgiyle takip ettiği yemek yarışması için heyecan dorukta ve her Cuma olduğu gibi bu hafta da kimin birinci olduğu, kimin elendiği merak ediliyor. Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

    Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da yine bir Cuma günü heyecan dolu haftanın finali yaşanırken kimin birinci olacağı merak edilmeye başlandı. Hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da 4 yarışmacı yemekteki el becerilerini sergileyerek en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Peki bu haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerindeki altın bileziklerin sahibi…

    25 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Hasret" oldu. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, 5 altın bilezik "Miyase'nin" oldu.

    Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Fulya" oldu.

    HASRET: 88

    MİYASE: 87

    YEŞİM: 58

    FULYA:46

    Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor!

    Hasret'in, Sevilay Hanıma olan yakınlığı Miyase ve Nurten Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle Nurten Hanımın, Hasret'in sağlığını düşünüp ilgili davranması karşısında Miyase kendisini tutamıyor. Çok öfkelenen Miyase ortalığı karıştırıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?

        Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.
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        Haberler Magazin 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 📺Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi? 💸10 bin TL'lik altın bileziklerin sahibi…
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