25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 📺Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi? 💸10 bin TL'lik altın bileziklerin sahibi…

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da yine bir Cuma günü heyecan dolu haftanın finali yaşanırken kimin birinci olacağı merak edilmeye başlandı. Hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da 4 yarışmacı yemekteki el becerilerini sergileyerek en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Peki bu haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerindeki altın bileziklerin sahibi…