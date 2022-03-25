MEB duyurdu: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'inci sınıfları ilgilendiriyor! Okullar ne zaman tatile girecek belli oldu! O tarihte tüm öğrenciler...

Okullar ne zaman tatile girecek belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) paylaştı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'inci sınıfların hepsi tatile girecek. Yüz yüze eğitime kısa bir ara veriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Nisan ara tatil ve Ramazan Bayram'ı ile birlikte bu dönem peş peşe tatil yapacak. Resmen duyuruldu, o tarihe dikkat! İşte detaylar...
OKULLARDA O TARİHTE EĞİTİME KISA BİR ARA!
MEB takvimine göre 1. dönem ara tatili 11 Nisan-15 Nisan tatilleri arasında yapılacak. Araya hafta sonlarının da girmesiyle öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak. Ara tatil kapsamında 8 Nisan Cuma günü kapanan okullar tekrar 18 Nisan Pazartesi günü açılacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
MEB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Ramazan Bayramı tatili de 2, 3, 4, 5 Mayıs 2022 tarihlerinde olup 3,5 gündür.'' denildi.
MEB 2022 TATİL GÜNLERİ
Kurban Bayramı Tatili: 09-13 Temmuz 2022 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2021-2022 ders yılı dışında kalmaktadır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri işgünü olarak sayılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci Maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; " Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır . Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır.
Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.