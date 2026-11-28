1-3 Ekim 2027'de TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusu aldı. 2027 Formula 1 takvimindeki 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan organizasyon olan İstanbul'un gördüğü uluslararası ilgiye dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2027'de yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu." dedi.

1-3 Ekim 2027 tarihinde TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, uluslararası ölçekte gördüğü yoğun ilgiyle 2027 yarış takviminde öne çıktı. Henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusu alan İstanbul, 2027 Formula 1 takviminde yer alan 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan şehir oldu.