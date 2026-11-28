DEAŞ'ın finans ve propaganda ağına darbe: 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı
Jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgüt üyeliği, sosyal medya üzerinden propaganda ve finans sağlama faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 84 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı.
ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE FİNANS FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ
Yakalanan şüphelilerin;
- DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
- Sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları,
- Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları
tespit edildi.
TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Jandarma, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, operasyonlarda görev alan Jandarma personeli, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.
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