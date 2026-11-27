Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti (Foto: AA)

Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.

ÇAĞ AÇAN HÜKÜMDAR

Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet, henüz 21 yaşındayken 1453'te İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve tarihin seyrini değiştiren hükümdarlar arasında yer aldı. 1432'de Edirne'de doğan, 19 yaşında ikinci kez tahta çıkan Fatih, padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneterek Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı. Askerî başarılarının yanı sıra devlet yönetimi, hukuk, bilim ve sanata verdiği önemle öne çıkan Fatih Sultan Mehmet; Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca ve Yunanca gibi birçok dil biliyor, "Avni" mahlasıyla şiirler yazıyordu. Topkapı Sarayı, Fatih Camisi ve Külliyesi ile Kapalıçarşı gibi önemli eserleri İstanbul'a kazandıran Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda hayatını kaybetti ve Fatih Camisi'ndeki türbesine defnedildi.