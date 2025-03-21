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Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBB'deki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı kullanma" gibi suçlardan soruşturma başlattı. Takvim.com.tr kritik bilgilere ulaştı. Soruşturmanın CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecine ilişkin "para kuleleri" görüntülerinin ortaya çıkmasıyla 8 açık ve 4 gizli tanığın ifadeleriyle derinleştirildi. İmamoğlu'nun yönetimindeki örgütün, ihalelere fesat karıştırma, rüşvet alma, suç gelirlerini aklama ve kamuoyunu manipüle etme gibi faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. Örgütün yapısında Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş gibi isimler yer alırken, İmamoğlu'nun CHP il binası satın alım sürecini yönettiği ve kayıt dışı para transferleri yaptığı iddia edildi. Ayrıca, örgütün medya üzerinden gazetecilere ödemeler yaparak kişisel verileri topladığı ve seçmeni yönlendirmeye çalıştığı belirlendi. Rüşvet taleplerini reddeden firmalara ise astronomik cezalar uygulandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 17:12
Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBB’deki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma yürütüyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan da soruşturma devam ediyor.

Takvim.com.tr soruşturmaya ilişkin özel detaylara ulaştı...

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI: 8 AÇIK 4 GİZLİ TANIK
18 Ekim 2024 tarihinde açılan 2024/228233 sayılı soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecine ilişkin daha önce yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarına dayanıyor. Soruşturma, Uğur Güngör ve Hasan Hüseyin Şenyurt'un ifadeleri üzerine derinleştirildi. Şu ana kadar 8 açık ve 4 gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu çıkar amaçlı bir suç örgütü yapısı tespit edildi.

İHALEYE FESAT RÜŞVET TEHDİT MANİPÜLASYON...
Bu örgütün, ihaleye fesat karıştırmaktan rüşvet almaya, suç gelirlerini aklamaktan bu gelirleri örgütün amaçları doğrultusunda kullanmaya kadar birçok suça bulaştığı anlaşıldı. İmamoğlu'nun talimatlarıyla koordineli bir şekilde hareket eden örgüt, CHP örgütünü şekillendirmek, parti adaylarını belirlemek ve kamuoyunu manipüle etmek gibi faaliyetler yürüttü.

ÖRGÜTÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Soruşturmada, örgütün lideri olarak Ekrem İmamoğlu'nun birinci halkada 5 kişiyi doğrudan yönettiği, örgütün kasası olarak ise ilk halkayla bağlantılı 4 kişinin koordine edildiği tespit edildi.

Örgüt şemasıÖrgüt şeması

Bu kişiler arasında Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yer alıyor.

Örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın, örgüte yüklü miktarda maddi menfaat sağladıkları, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hesaplarında yüklü nakit bulundurdukları ve para transferleri yaptıkları belirlendi.

PARA KULELERİ VE İMAMOĞLU'NUN ROLÜ
Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecinden haberinin olmadığını iddia etmişti. Ancak tanık beyanları, İmamoğlu'nun süreci bizzat yönettiğini ve 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden kayıt dışı para taşındığını ortaya çıkardı. Beylikdüzü, Beşiktaş ve Şişli belediyelerinden toplam 9,8 milyon TL'nin avukatlık ofisine taşındığı tespit edildi.

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RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA: 3 VİLLA MESELESİ!
Soruşturmada, örgütün ihalelere fesat karıştırdığı, rüşvet aldığı ve suç gelirlerini akladığı belirlendi. Örneğin, Ali Nuhoğlu'nun kurduğu Güllüce Tarım A.Ş.'nin, İmamoğlu A.Ş.'ye 15 milyon TL karşılığında devredildiği, ancak şirketin uhdesinde 46,8 milyon TL sermaye ve 50 milyon dolar değerinde 3 villa bulunduğu anlaşıldı.

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MEDYA VE KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI
Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un, örgütün amaçları doğrultusunda gazetecilere ve influencerlara para dağıttığı, kişisel verileri toplayarak seçmeni yönlendirme projesi yürüttüğü tespit edildi. Yine tanık beyanlarında Murat Ongun'un bu faaliyetleri yürütürken İsmail Saymaz ile koordineli hareket ettiği, Halk TV, Tele 1, Millİ Gazete gibi kuruluşlarda çalışan gazeteciler ile serbest çalışan gazeteci ve influencerlara ödemeler yapıldığı belirtildi.

Ongun'un yapay zeka tabanlı bir yazılımla vatandaşların kişisel verilerini topladığı ve bu verileri örgütün amaçları doğrultusunda kullandığı belirlendi.

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Murat Ongun'a bağlı hareket eden örgütlü yapı kapsamında hareket eden Mustafa Nihat Sütlaş'ın ise "reklamistanbul" isimli bir firma kurduğu, firmada SGK'lı gözüken personellere de firmalar kurdurulduğu, hem kendi kurduğu firma, hem de çalışanlarına kurdurduğu firmalara ihaleler verilerek örgüte suç geliri oluşturulduğu tespit edildi.

Murat Ongun'un "reklamistanbul" firması üzerinden yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlattığı, bu yazılımın vatandaşlara ait kişisel verileri gizlice topladığı, tüm bu sürecin örgütün amaçları doğrultusunda önce İstanbullu vatandaşı sonra tüm vatandaşları yönlendirmeyi hedeflediği de belirlendi.

TEHDİT VE RÜŞVET TALEPLERİ
Örgüt, rüşvet taleplerini yerine getirmeyen firma sahiplerini tehdit ederek astronomik cezalar uyguladı.

Ertan Yıldız ve Ali Atik, Capacity AVM sahibine 5 milyon Euro rüşvet talep edildiği, bu talebin reddedilmesi üzerine AVM'ye 197 milyon TL para cezası kesildiği ortaya çıktı.

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Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBB’deki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?
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