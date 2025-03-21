Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBB’deki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma yürütüyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan da soruşturma devam ediyor.

Takvim.com.tr soruşturmaya ilişkin özel detaylara ulaştı...

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI: 8 AÇIK 4 GİZLİ TANIK

18 Ekim 2024 tarihinde açılan 2024/228233 sayılı soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecine ilişkin daha önce yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarına dayanıyor. Soruşturma, Uğur Güngör ve Hasan Hüseyin Şenyurt'un ifadeleri üzerine derinleştirildi. Şu ana kadar 8 açık ve 4 gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu çıkar amaçlı bir suç örgütü yapısı tespit edildi.

İHALEYE FESAT RÜŞVET TEHDİT MANİPÜLASYON...

Bu örgütün, ihaleye fesat karıştırmaktan rüşvet almaya, suç gelirlerini aklamaktan bu gelirleri örgütün amaçları doğrultusunda kullanmaya kadar birçok suça bulaştığı anlaşıldı. İmamoğlu'nun talimatlarıyla koordineli bir şekilde hareket eden örgüt, CHP örgütünü şekillendirmek, parti adaylarını belirlemek ve kamuoyunu manipüle etmek gibi faaliyetler yürüttü.

ÖRGÜTÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Soruşturmada, örgütün lideri olarak Ekrem İmamoğlu'nun birinci halkada 5 kişiyi doğrudan yönettiği, örgütün kasası olarak ise ilk halkayla bağlantılı 4 kişinin koordine edildiği tespit edildi.

Örgüt şeması

Bu kişiler arasında Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yer alıyor.

Örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın, örgüte yüklü miktarda maddi menfaat sağladıkları, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hesaplarında yüklü nakit bulundurdukları ve para transferleri yaptıkları belirlendi.

PARA KULELERİ VE İMAMOĞLU'NUN ROLÜ

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecinden haberinin olmadığını iddia etmişti. Ancak tanık beyanları, İmamoğlu'nun süreci bizzat yönettiğini ve 3 ayrı CHP ilçe belediyesinden kayıt dışı para taşındığını ortaya çıkardı. Beylikdüzü, Beşiktaş ve Şişli belediyelerinden toplam 9,8 milyon TL'nin avukatlık ofisine taşındığı tespit edildi.