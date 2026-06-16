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İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı

İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne 4 farklı ada/parselde imar mevzuatına aykırılık gerekçesiyle yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli Giresun ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı
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  • İstanbul'da CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne imar mevzuatına aykırılık gerekçesiyle operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.
  • Yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parselde usulsüzlük tespit edildi.
  • Belediye tarafından ruhsat projelerine aykırı yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlendiği belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.

4 FARKLI ADA VE PARSEL ÜZERİNDE AYKIRILIK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İMAMOĞLU İNŞAAT VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDE İSKAN VURGUNU

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

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İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı-2 İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı-3 İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı-4

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