HSK Genel Kurulu toplantısında Yargıtay üyeliğine 5 yeni isim seçildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine 5 ismin seçildiğini bildirdi.



YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLEN 5 İSİM

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay üyeliklerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer seçilmişlerdir." dedi.

GÜRLEK ÜYELERE BAŞARI DİLEDİ

Bakan Gürlek, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görevi Yargıtay Üyeliğine Seçilen İsim İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer

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