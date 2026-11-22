Sosyal medyadaki Malatya paylaşımlarının iç yüzü ortaya çıktı: Eski görüntülerle provokasyon! Psikolojik harekata dikkat
Dezenformatif paylaşımların sağanak gibi yağdığı sosyal medyada dolaşıma sokulan “Malatya” olaylarının baştan sına yalan olduğu ortaya çıktı. “Malatya ayaklandı” ifadeleriyle yapılan paylaşımların tamamen asılsız olduğu belirlendi. Yayımlanan görüntülerin eski tarihli olduğu ve bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı biçimde yeniden servis edildiği kaydedildi. Kamu düzenini bozmaya yönelik iddiaları üreten ve yayan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplumsal huzur, birlik ve dayanışmayı hedef alan psikolojik harekat içeriklerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Sosyal medya yine yalanın üssü oldu.
ABD merkezli X şirketinin sanal medya hesaplarında Malatya'da kaotik olay yaşandığına yönelik provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımların tamamen asılsız olduğu belirlendi. Kentte herhangi bir olay bulunmadığı kaydedildi.
Eski tarihli görüntülerin gerçek bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı biçimde yeniden servis edildiği tespit edilirken, kamu düzenini bozmaya yönelik söz konusu içerikleri üreten ve yayan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
PSİKOLOJİK HAREKAT İÇERİKLERİNE KARŞI UYARI
Konuya ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında "Malatya ayaklandı" şeklindeki provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
DMM, Malatya'da yaşanan güncel olayın söz konusu olmadığını vurgulayarak görüntülerin eski tarihli olduğuna ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı biçimde yeniden servis edildiğine dikkat çekti.
DMM, kamu düzenini bozmaya yönelik asılsız iddiaları üreten ve yayan şahıslar hakkında da gerekli adli işlemlerin başlatıldığını aktardı.
Açıklamada, toplumsal huzur, birlik ve dayanışmayı hedef alan psikolojik harekat içeriklerine kesinlikle itibar edilmemesinin önemle rica olunduğu ifade edildi.