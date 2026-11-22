Sosyal medya yine yalanın üssü oldu.

ABD merkezli X şirketinin sanal medya hesaplarında Malatya'da kaotik olay yaşandığına yönelik provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımların tamamen asılsız olduğu belirlendi. Kentte herhangi bir olay bulunmadığı kaydedildi.

Eski tarihli görüntülerin gerçek bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı biçimde yeniden servis edildiği tespit edilirken, kamu düzenini bozmaya yönelik söz konusu içerikleri üreten ve yayan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.