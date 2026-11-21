İstanbul genelinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve yer yer bastıran dolu, kentin farklı noktalarında günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlı hava dalgası, Silivri ve Çatalca'da zemini beyaz örtüyle kaplarken Büyükçekmece'de su birikintilerine, Güngören çevresinde ise gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte ara sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açtı.

İstanbul'un Silivri Akören Mahallesi'nde yollar beyaza büründü. | Görseller: AA

GÜNGÖREN'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE ÇATALCA TÜNELİNDE MAHSUR KALAN ARAÇLAR

A Haber canlı yayınında aktarılan son bilgilere göre, yağışlı sistem akşam saatleri itibarıyla kent merkezine ve iç kesimlere de yayıldı. Güngören ve çevresinde şimşek ve gök gürültüsünün eşlik ettiği sağanak nedeniyle ara sokaklarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde bastıran yoğun dolu yağışı sebebiyle ise Çatalca Tüneli'nde bazı araçlar mahsur kaldı ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlı havanın İstanbul genelinde gece saat 22.00 sularına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak ve dolu etkisini artırdı

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ETKİLİ OLDU

Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığı bilgilere göre, yağışın en sert hissedildiği noktalardan biri Silivri'nin Akören Mahallesi oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu, kısa sürede yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü. Çatalca'nın bazı bölgelerinde de benzer manzaralar ortaya çıkarken, hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını korumak için harekete geçti.

Vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde, bazı sürücülerin araçlarını kapalı alanlara çektiği, kapalı yer bulamayanların ise araçlarının üzerini örtülerle kapatarak dolunun vereceği hasara karşı önlem almaya çalıştığı görüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE CADDELER SUYLA DOLDU

Batı hattındaki bir diğer ilçe olan Büyükçekmece'de ise dolu yerini şiddetli sağanağa bıraktı. Yağışın ardından Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi ve çevresi ile İstiklal Caddesi'nde yer yer su birikintileri oluştu.

Trafikte hem doluya hem de sağanağa yakalanan sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti ve kontrollü şekilde yollarına devam etti.