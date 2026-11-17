Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının dosyaya sunduğu ses analiz raporları, teknik inceleme yapılması için TÜBİTAK 'a gönderildi.

SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Dosyaya daha önce Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu sunuldu. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadeleri yer aldı.

İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de kaydedildi.