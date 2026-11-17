Güllü dosyasında yeni gelişme! Ses analiz raporlarını TÜBİTAK inceleyecek: Kayıtlardaki gizemli erkek kim?
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin yeni ses analiz raporları TÜBİTAK'a gönderildi. Uzman raporlarında yer alan "Atla camdan", "Bırak beni" ve "Ben kapattım kameraları" ifadeleri yeniden gündeme gelirken kimliği belirlenemeyen erkek sesiyle ilgili suç duyurusu da yapıldı. Teknik incelemenin olayın karanlıkta kalan noktalarına ışık tutması bekleniyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının dosyaya sunduğu ses analiz raporları, teknik inceleme yapılması için TÜBİTAK'a gönderildi.
Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) gözaltına alındı. Gülter, 'Tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. İddianamede Gülter'in annesini pencereden aşağı ittiği öne sürüldü. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gülter, 9 Ekim 2026'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Dosyaya daha önce Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu sunuldu. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadeleri yer aldı.
İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de kaydedildi.
ERKEK SESİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Uzman raporlarında güvenlik kamerası kayıtlarında duyulan erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da çözümlendi. İlk raporda "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri, ikinci raporda ise "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözleri yer aldı.
Ancak erkek sesinin kime ait olduğu konusunda kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.
Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E.'ye ait olabileceği iddiasıyla Kervan E. ve Sultan Nur Ulu hakkında cinayete iştirak gerekçesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
İSTİNAF DİLEKÇESİNDE DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ
Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine ek beyan dilekçesi sundu.
Dilekçede, olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Evde kullanılan telefonlardan sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, görüşmeye katılan kişilerin, cihazların ve uygulama hesaplarının tespit edilmesi talep edildi.
Ayrıca olay saatleri dikkate alınarak daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi, telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması ve dijital materyaller üzerinde teknik inceleme yapılması istendi.
YENİ DELİLLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ
Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından dosyaya sunulan yeni deliller için gerekli yazışmalar tamamlandı. Ses analiz raporları, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi.