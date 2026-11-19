Taslakta, 18 Kasım itibarıyla ulusal katkı beyanlarını bildiren 167 ülkeye, uzun vadeli düşük sera gazı emisyonlu kalkınma stratejilerini açıklayan 81 ülkeye ve ulusal uyum planlarını sunan 96 ülkeye teşekkür edildi. Henüz bu bildirimleri yapmayan ülkelere en kısa sürede adım atma çağrısında bulunuldu.

"İklim değişikliğiyle mücadelede sağlanan ilerleme kapsamında, Paris Anlaşması'nın kabulünden önceki bazı tahminlere göre küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 4 derecenin üzerinde olacağı öngörülürken, anlaşma kapsamındaki iklim planlarıyla sıcaklık artışının artık 2,6 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor."

Taslakta, Paris Anlaşması'nın emisyonların azaltılmasını ve iklime dayanıklı bir kalkınma modeline geçişi "geri döndürülemez" noktaya taşıdığı belirtildi. Anlaşma kapsamında sunulan iklim planlarının küresel sıcaklık artışına ilişkin tahminleri nasıl değiştirdiği metne şöyle yansıdı:

COP31’de ikinci taslak hazır!

1,5 DERECE EŞİĞİ AŞILIRSA KAYIP VE HASARLAR ARTACAK

Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyi aşacağının öngörülmesinden dolayı "derin endişe duyulduğunun" belirtildiği taslakta, "1,5 derecelik eşiğin aşılması ve mevcut seviyelerin üzerindeki her bir ısınma artışının, kayıp ve hasarların sıklığını ve şiddetini artıracağı, insan ve doğa sistemleri üzerinde giderek daha olumsuz, bazı durumlarda ise geri dönüşü olmayan etkiler ve riskler doğuracağı" kabul edildi.

Metinde, sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama, bu eşiğin aşılması halinde aşımın büyüklüğünü ve süresini sınırlandırma ve uyum açıklarını kapatma yönündeki çabaları sürdürme kararlılığı yeniden teyit edildi.

Bu doğrultuda emisyonlarda köklü, hızlı ve sürdürülebilir azaltımların gerekliliği vurgulandı. Ülkelerin ve toplulukların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha iyi hazırlanabilmesi, bu etkilere uyum sağlayabilmesi, müdahale edebilmesi ve sonrasında toparlanabilmesi için gerekli eylem ve desteğin artırılması hedeflendi.