COP31’in ikinci karar taslağında 1,5 derece uyarısı ve temiz enerjiye geçiş çağrısı
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31’de müzakerelere ilişkin ikinci karar taslağı yayımlandı. İlk taslaktaki 144 paragrafın 80’e düştüğü yeni metinde, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılmasının önemi vurgulandı ve emisyonlarda "derin, hızlı ve sürdürülebilir azaltım sağlanması gerektiği" teyit edildi.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) müzakereler sürerken ikinci taslak karar metni yayımlandı. Çok taraflılığın önemine dikkat çekilen metinde, Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için çabaların sürdürülmesi gerektiği belirtildi.
ISINMA TAHMİNİ 4 DERECENİN ÜZERİNDEN 2,6 DERECEYE İNDİ
Taslakta, Paris Anlaşması'nın emisyonların azaltılmasını ve iklime dayanıklı bir kalkınma modeline geçişi "geri döndürülemez" noktaya taşıdığı belirtildi. Anlaşma kapsamında sunulan iklim planlarının küresel sıcaklık artışına ilişkin tahminleri nasıl değiştirdiği metne şöyle yansıdı:
"İklim değişikliğiyle mücadelede sağlanan ilerleme kapsamında, Paris Anlaşması'nın kabulünden önceki bazı tahminlere göre küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 4 derecenin üzerinde olacağı öngörülürken, anlaşma kapsamındaki iklim planlarıyla sıcaklık artışının artık 2,6 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor."
Taslakta, 18 Kasım itibarıyla ulusal katkı beyanlarını bildiren 167 ülkeye, uzun vadeli düşük sera gazı emisyonlu kalkınma stratejilerini açıklayan 81 ülkeye ve ulusal uyum planlarını sunan 96 ülkeye teşekkür edildi. Henüz bu bildirimleri yapmayan ülkelere en kısa sürede adım atma çağrısında bulunuldu.
1,5 DERECE EŞİĞİ AŞILIRSA KAYIP VE HASARLAR ARTACAK
Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyi aşacağının öngörülmesinden dolayı "derin endişe duyulduğunun" belirtildiği taslakta, "1,5 derecelik eşiğin aşılması ve mevcut seviyelerin üzerindeki her bir ısınma artışının, kayıp ve hasarların sıklığını ve şiddetini artıracağı, insan ve doğa sistemleri üzerinde giderek daha olumsuz, bazı durumlarda ise geri dönüşü olmayan etkiler ve riskler doğuracağı" kabul edildi.
Metinde, sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama, bu eşiğin aşılması halinde aşımın büyüklüğünü ve süresini sınırlandırma ve uyum açıklarını kapatma yönündeki çabaları sürdürme kararlılığı yeniden teyit edildi.
Bu doğrultuda emisyonlarda köklü, hızlı ve sürdürülebilir azaltımların gerekliliği vurgulandı. Ülkelerin ve toplulukların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha iyi hazırlanabilmesi, bu etkilere uyum sağlayabilmesi, müdahale edebilmesi ve sonrasında toparlanabilmesi için gerekli eylem ve desteğin artırılması hedeflendi.
GELİŞMİŞ ÜLKELER 2020 EMİSYON HEDEFİNİ TUTTURAMADI
Taslakta, gelişmiş ülkelerin emisyonlarını 2020'de 1990 seviyelerine göre yüzde 25 ila 40 azaltma hedeflerine ulaşamadığı belirtildi. Bu çerçevede emisyonların acilen "derin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde azaltılması gerektiği" teyit edildi.
İKLİM PLANLARININ MALİYETİ 6,8 TRİLYON DOLARI BULABİLİR
Gelişmekte olan ülkelerin ulusal katkı beyanlarında bildirdiği finansman gerektiren ihtiyaçların 2030'a kadar toplam 5,1 ila 6,8 trilyon doları bulabileceği belirtildi. Bu tutarın yıllık 455 ila 584 milyar dolara karşılık geldiği, iklim değişikliğinin etkilerine uyum için gereken finansmanın ise 2035'e kadar yılda 305 milyar dolara ulaşabileceği kaydedildi. Mevcut finansman ile ihtiyaçlar arasındaki uçurum "endişe verici" olarak nitelendirildi.
Düşük sera gazı emisyonları ve iklim direnci yönündeki geri dönüşü olmayan küresel geçişi hızlandırmak ve 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmak için tüm aktörlere küresel işbirliği çağrısı yapıldı. Somut çözümlerin hayata geçirilmesi amacıyla uygulama, finansman, yatırım, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme alanlarının güçlendirilmesi istendi.
TÜRKİYE'NİN YÜZDE 35 ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ TASLAKTA
Metinde, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı, elektriğin küresel toplam nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefine yer verildi. Elektrifikasyonun emisyon azaltımı, enerji güvenliği, enerji verimliliği, ekonomik kalkınma ve enerjiye erişim açısından önemli faydalar sağladığı kabul edildi.
Yüzde 35 taahhüdünün, Dubai'de düzenlenen COP28'de açıklanan iki hedefi tamamladığı belirtildi. Bu hedefler, 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılmasını ve enerji verimliliğindeki küresel ortalama yıllık artış hızının iki katına yükseltilmesini öngörüyor.
TEMİZ ENERJİDE ERİŞİM VE ŞEBEKE VURGUSU
Taslakta, "Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye" evrensel erişimin, sürdürülebilir enerjinin, temiz pişirme yöntemlerinin ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uygulama araçlarının elektrifikasyonun faydalarını hayata geçirmeye katkı sağlayabileceği belirtildi. Elektrifikasyonun hızlandırılmasının "taahhütlerin uygulanması" açısından önemine dikkat çekildi.
Metinde ayrıca ulusal koşullara uygun olarak yenilenebilir enerji ile diğer sıfır ve düşük karbonlu enerji teknolojileri ve yakıtlarının geliştirilmesi, devreye alınması ve yaygınlaştırılmasının hızlandırılması istendi. Enerji verimliliğinin artırılması, elektrik şebekeleri ile iletim ve dağıtım ağlarının genişletilmesi, modernize edilmesi ve dayanıklılığının artırılması da dahil olmak üzere "temiz, güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve dayanıklı enerji sistemlerinin benimsenmesi" çağrısında bulunuldu.
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