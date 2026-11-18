Muhalefet aktörleri her güne yeni bir kavga ve kaosla anılıyor. 6'lı masa sürecinde aynı masada oturan daha sonra yolları ayrılan muhalif simalar YENİ Parti - CHP kavgasına taraf oldu. Eski İYİ Partili Bahadır Erdem ve İlay Aksoy canlı yayında birbirine girdi.

Eski İYİ Partili Bahadır Erdem ve İlay Aksoy YENİ Parti için birbirine girdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



YENİ Parti rozeti takan ve Özgür Özel'in kurmay kadrosunda PM üyesi olarak yer alan Erdem, "YENİ Parti boşuna kurulmadı. YENİ Partinin kurulmasının bir nedeni var" dedi.



ʺAhlakımız yeniʺ diyen YENİ Partili Bahadır Erdem, daha önce LGBT yürüyüşüne katılmıştı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



CHP İÇİNDEYKEN AHLAKINIZ YOK MUYDU?



"Sizin neyiniz yeni?" sorusuna yanıt veren Erdem, "Ahlakımız yeni" ifadelerini kullandı.

“CHP’nin içindeyken o ahlakınız yok muydu?”



Bunun üzerine İlay Aksoy, "CHP'nin içindeyken o ahlakınız yok muydu?" diyerek kontra yaptı.