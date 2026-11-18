Eski İYİ Partililerin "YENİ" kavgası! Canlı yayında morartan soru: CHP'nin içindeyken o ahlakınız yok muydu?
Eski İYİ Partililer, YENİ Parti için birbirine girdi. YENİ Parti PM üyesi Bahadır Erdem'in "YENİ Parti boşuna kurulmadı" sözlerine İlay Aksoy'dan "Neyiniz yeni?" sorusuyla yanıt geldi. Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi. Erdem "Ahlakımız yeni" deyince Aksoy "CHP'nin içindeyken o ahlakınız yok muydu?" dedi. Bu sözler sonrası YENİ Partili Erdem salonu terk etmek istedi.
Muhalefet aktörleri her güne yeni bir kavga ve kaosla anılıyor. 6'lı masa sürecinde aynı masada oturan daha sonra yolları ayrılan muhalif simalar YENİ Parti - CHP kavgasına taraf oldu.
Eski İYİ Partili Bahadır Erdem ve İlay Aksoy canlı yayında birbirine girdi.
“CHP’nin içindeyken o ahlakınız yok muydu?”
YENİ Parti rozeti takan ve Özgür Özel'in kurmay kadrosunda PM üyesi olarak yer alan Erdem, "YENİ Parti boşuna kurulmadı. YENİ Partinin kurulmasının bir nedeni var" dedi.
CHP İÇİNDEYKEN AHLAKINIZ YOK MUYDU?
"Sizin neyiniz yeni?" sorusuna yanıt veren Erdem, "Ahlakımız yeni" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine İlay Aksoy, "CHP'nin içindeyken o ahlakınız yok muydu?" diyerek kontra yaptı.
TANSİYON YÜKSELDİ: BURADAN KALKAR GİDERİM
Bu münakaşa sonrası iki eski İYİ Partili arasında tansiyon yükseldi. Karşılıklı söz kesmeler sonrası Bahadır Erdem, "Buradan kalkar giderim" sözleriyle rest çekti.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE, CHP'DEN YENİ'YE!
Bahadır Erdem İYİ Parti'nin 10 Kasım 2023 tarihinde aldığı "yerel seçimlerde hür ve müstakil olma" kararı sonrası istifa etmiş, 7 Mayıs 2024'te Özgür Özel CHP'sinin rozetini takmıştı.
Erdem, mutlak butlan kararı sonrası CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti'ye katılmıştı. YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda ise Özgür Özel tarafından PM listesine yazılmıştı.