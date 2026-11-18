Şirinler çetesine 4 ilde operasyon: İnlerinden polis yelekleri çıktı! 7 şirkete kayyum 33 tutuklama
Adana merkezli 4 ilde silahlı suç örgütü Şirinler’e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında cezaevinde bulunanların da yer aldığı 63 şüpheliden 33’ü tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütle bağlantılı 7 şirkete kayyum atanırken, şüphelilere ait 20 milyon 805 bin lira değerindeki 2 taşınmaz ile 24 araca tedbir kararı konuldu. Ayrıca kayyum atanan şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyası zapt edildi, 87 şüphelinin banka hesapları bloke edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, çetenin yasa dışı işlemleri açığa çıkarıldı.
Şirinler çetesinin "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "haraç alma", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi çok sayıda suçu işlediği saptandı.
4 KENTTE BASKIN
Soruşturma çerçevesinde kimliği belirlenen 89 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 Kasım'da Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 47 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahsın ise halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.
Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 26 firari zanlının yakalanması amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör, 251 fişek, balistik yelek, polis yeleği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
ÖRGÜT UZANTISI 7 ŞİRKETE KAYYUM
Suç örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik adımlarda, 87 şüphelinin banka hesaplarına bloke konuldu.
Örgütle illiyet bağı tespit edilen 7 şirkete kayyum atandı. Piyasa değeri toplam 20 milyon 805 bin lira olan 2 taşınmaz ile 24 araca tedbir kararı uygulanırken, kayyum ataması yapılan şirketlerde yürütülen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan ziynet eşyasına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında cezaevindekilerin de yer aldığı 33 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.