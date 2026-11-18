Operasyonda 47 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahsın ise halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 20 milyon 805 bin lira değerindeki taşınmaz ile araçlara tedbir konulmasının yanı sıra yaklaşık 50 milyon lira tutarındaki ziynet eşyası zapt edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 26 firari zanlının yakalanması amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör, 251 fişek, balistik yelek, polis yeleği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile emniyet ekipmanı ele geçirildi.