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Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani Dolmabahçe'de bir araya geliyor

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani Dolmabahçe'de bir araya geliyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesindeki temaslarını tamamlamasının ardından diplomasi mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi ağırlayan Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısı vesilesiyle bir araya gelen liderlerin gündeminde; savunma sanayii ortaklıkları, yapay zekâ ve teknoloji alanındaki iş birlikleri, karşılıklı yeni yatırım fırsatları ile Bedir Mutabakatı yer alıyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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