Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ekren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil, 2 araca çarptıktan sonra devrildi.

"TEDAVİ SÜRECİ SAĞLIK EKİPLERİMİZ TARAFINDAN TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abidin Ekren