CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazası geçirdi
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobili önce yol bakım tabelasına, ardından seyir halindeki 2 araca çarparak devrildi. Araçta sıkışan Ekren, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Tersane Köprüsü Sabiha Gökçe Havalimanı Bağlantı Yolu Kurtköy istikametinde seyreden, CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren'in yönetimindeki 34 RAB 718 plakalı araç önce yol bakım tabelasına çarptı.CHP'li Abidin Ekren kaza yaptı
Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki 2 araca çarparak devrildi.
Ekren, aracın içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede önlem alınırken, itfaiye personeli Ekren'i bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ekren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
"TEDAVİ SÜRECİ SAĞLIK EKİPLERİMİZ TARAFINDAN TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.