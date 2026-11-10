Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakırköy'de 6 Kasım'da meydana gelen ve 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya hafif ticari aracın çarptığı kazada diğer 3 kişi de ağır yaralanmış, sürücü ise tutuklanmıştı.
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, alışveriş merkezi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yayalar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
18 YAŞINDAKİ AYŞENUR KURTARILAMADI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere kaldırıldı. Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17) Murat Dilmener Hastanesi'ne, M.Ç. (17) Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne, B.C. (17) ise Yeşilköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ayşenur Vatansever, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aracın sürücüsünün kuryelik yaptığı öğrenilen Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.
Taha Mustafa Z., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.
FECİ KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hayatını kaybeden Ayşenur Vatansever'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Vatansever, Zeytinburnu'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.