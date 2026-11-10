Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ayşenur Vatansever, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aracın sürücüsünün kuryelik yaptığı öğrenilen Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.