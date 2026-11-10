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Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy'de 6 Kasım'da meydana gelen ve 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya hafif ticari aracın çarptığı kazada diğer 3 kişi de ağır yaralanmış, sürücü ise tutuklanmıştı.

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Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, alışveriş merkezi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı.

O anların görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)O anların görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

Video Oynatma İkonu Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yayalar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-3

18 YAŞINDAKİ AYŞENUR KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere kaldırıldı. Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17) Murat Dilmener Hastanesi'ne, M.Ç. (17) Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne, B.C. (17) ise Yeşilköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-4

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ayşenur Vatansever, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-5

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aracın sürücüsünün kuryelik yaptığı öğrenilen Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-6

Taha Mustafa Z., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.

Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-7

FECİ KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-8

Hayatını kaybeden Ayşenur Vatansever'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Vatansever, Zeytinburnu'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-10 Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-11 Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: Bakırköy'de 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı-12
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