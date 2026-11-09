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İzmir'de en acı nöbet! HABAŞ'taki patlama sonrası aileler hastaneye akın etti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 6 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözler Aliağa Devlet Hastanesi'ne çevrildi. Yakınlarından gelecek bir haber umuduyla hastaneye akın eden yüzlerce işçi yakını, bahçede endişeli bekleyişini sürdürürken hastanede teyakkuza geçildi, polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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İzmir'de en acı nöbet! HABAŞ'taki patlama sonrası aileler hastaneye akın etti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi önünde endişeli bekleyiş başladı.

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Patlamada yaralanan ve hayatını kaybeden işçilerden haber almak isteyen yüzlerce işçi yakını ve vatandaş hastane bahçesine akın etti. Hastanede teyakkuza geçilirken polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi.

Hastane önünde acı bekleyiş devam ediyor (Foto: İHA)Hastane önünde acı bekleyiş devam ediyor (Foto: İHA)

İŞÇİ YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Patlamanın ardından yaralıların sevk edildiği Aliağa Devlet Hastanesi'nde hareketli anlar yaşandı. Olayı haber alan yüzlerce işçi yakını ve vatandaş, hastaneye kaldırılan yaralılar ile hayatını kaybeden işçilerin durumu hakkında bilgi alabilmek için hastane bahçesini doldurdu. Yakınlarından gelecek haberleri bekleyen ailelerin hastane önündeki endişeli bekleyişi sürüyor.

İşçi yakınları hastaneye akın etti (Foto: İHA)İşçi yakınları hastaneye akın etti (Foto: İHA)

HASTANEDE TEYAKKUZ: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaralıların sevk edilmesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'nde teyakkuza geçildi. Hastane önünde toplanan kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla hastane bahçesinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastanede vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi ve güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı (Foto: İHA)Güvenlik önlemleri artırıldı (Foto: İHA)

HABAŞ TESİSLERİNDE PATLAMA

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (HABAŞ) tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Can kaybı 6 olarak bildirildi (Foto: İHA)Can kaybı 6 olarak bildirildi (Foto: İHA)

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlerleyen saatlerde yapılan ikinci açıklamada ise can kaybının arttığı duyuruldu. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 1 kişi ile ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, böylece ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor (Foto: İHA)Çalışmalar aralıksız devam ediyor (Foto: İHA)

ENKAZ ALTINDAKİ İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Patlamanın ardından enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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