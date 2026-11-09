Can kaybı 6 olarak bildirildi (Foto: İHA)

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlerleyen saatlerde yapılan ikinci açıklamada ise can kaybının arttığı duyuruldu. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 1 kişi ile ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, böylece ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.