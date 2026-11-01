Sebze ve meyvede fiyat farkına neşter! Hal Yasası için kritik süreç başladı: Aracılara yeni düzenleme
Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. TÜSPAF Genel Başkanı Ali Karaca, Ticaret Bakanlığıyla yürütülen çalışmalarda aracıların devreden çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, “Pazarda 25 liraya satılan üzüm markette 100 liraya çıkabiliyor. Üretici de kazanmalı, tüketici de uygun fiyata ulaşmalı.” dedi.
Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Hal Yasası çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Karaca, düzenlemenin temel hedefinin aracıları azaltarak vatandaşın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
A Haber'e konuşan Karaca, Hal Yasası çalışmalarının geçen yıldan bu yana Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Geçen yıldan beri Ticaret Bakanlığımızla birlikte Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, üreticilerimizin mağduriyetini önlemek ve ürünlerin tarladan şehir merkezlerine ulaşana kadar neden bu kadar pahalandığını ortaya koymak." dedi.Yeni Hal Yasası Meclis'te
"ARACILARI DEVREDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"
Üretici fiyatları ile tüketiciye sunulan fiyatlar arasında büyük farklar oluştuğunu belirten Karaca, "Tarladaki fiyatlarla tüketiciye sunulan fiyatlar arasında büyük farklar oluşuyor. Bu farkların nedenlerini ve aradaki engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Aracıları devreden çıkararak vatandaşlarımızın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"PAZARDA 25 LİRA OLAN ÜZÜM MARKETTE 100 LİRA"
Pazarcı esnafının üretici ile tüketici arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Karaca, "Üretici ile tüketici arasındaki en önemli köprü pazarcılardır. Ürünler doğrudan üreticiden pazar yerlerine geldiğinde araya başka aracılar girmiyor. Böylece vatandaşlarımız sebze ve meyveyi daha uygun fiyatlarla alabiliyor." dedi.
Pazarcıların maliyetlerinin daha düşük olduğunu ifade eden Karaca, "Pazarcı esnafı bedenen çalıştığı ve maliyetleri daha düşük olduğu için ürünleri daha ucuza satabiliyor." diye konuştu.
Marketlerle pazar yerleri arasındaki fiyat farkına üzüm üzerinden örnek veren Karaca, "Pazar yerlerinde 20, 25 veya 30 liraya satılan üzüm, market raflarında 80 ila 100 liraya kadar çıkabiliyor. Bunun nedeni araya giren aracılar. Pazar yerlerinde ise ürünler doğrudan üreticiden geldiği için bu aracılar bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
"MARKETLERİN DENETİM ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"
Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunan Karaca, "Aracıların devreden çıkarılmasını ve ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını istiyoruz. Bu süreçte pazarcılar köprü görevi üstlenmeli, halciler de kontrol mekanizmasında yer almalı." dedi.
Üretici fiyatları ile raf fiyatları arasındaki farkın denetlenmesi gerektiğini belirten Karaca, "Marketlerdeki fiyat artışlarının ve üretici fiyatlarıyla raf fiyatları arasındaki büyük farkların denetlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"REKOLTE YÜKSEK, ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİ YERDE KALMASIN"
Yerli sebze ve meyve üretimindeki son durumu değerlendiren Karaca, geçen yıl yaşanan don olaylarının üretimi olumsuz etkilediğini, bu yıl ise rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.
Karaca, "Geçen yıl don nedeniyle rekolte düşüktü. İnsanlar evlerine yeterince sebze ve meyve götüremedi. Bu yıl ise rekolte oldukça yüksek. Ancak üretimin artmasına karşılık talebin düşük kalması nedeniyle ürünler çiftçimizin elinde kaldı. Bu duruma gerçekten üzülüyoruz." dedi.
"ÇİFTÇİ ÜRETMEZSE KİMSE KAZANAMAZ"
Üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Karaca, çiftçinin üretime devam edememesi halinde pazarcıların, halcilerin ve marketlerin de bundan olumsuz etkileneceğini belirtti.
Karaca, "Bir pazarcı olarak şunu söylemek istiyorum: Çiftçi üretmezse ne pazarcı ne halci ne de marketçi kazanç sağlayabilir. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da sebze ve meyveye uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamalıyız." diye konuştu.
ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE KORUNMALI
Ürünlerin tüketiciye ulaştırılması sırasında fırsatçılık yapılmaması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Vatandaşlarımızın mutfağına götüreceği sebze ve meyveleri fırsatçılık yaparak pahalıya satmamalıyız. Üretici de kazanmalı, tüketici de ürünleri uygun fiyatlarla alabilmeli." dedi.
Pazarcı esnafının düşük kâr marjıyla çalıştığını belirten Karaca, "Arada köprü görevi gören pazarcı esnafı, bedenen çalışarak düşük kâr marjıyla ailesinin geçimini sağlıyor. Bu nedenle özellikle marketlerin denetim altına alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.