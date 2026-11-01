Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Hal Yasası çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Karaca, düzenlemenin temel hedefinin aracıları azaltarak vatandaşın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan Karaca, Hal Yasası çalışmalarının geçen yıldan bu yana Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Geçen yıldan beri Ticaret Bakanlığımızla birlikte Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, üreticilerimizin mağduriyetini önlemek ve ürünlerin tarladan şehir merkezlerine ulaşana kadar neden bu kadar pahalandığını ortaya koymak." dedi.

Yeni Hal Yasası Meclis'te

"ARACILARI DEVREDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Üretici fiyatları ile tüketiciye sunulan fiyatlar arasında büyük farklar oluştuğunu belirten Karaca, "Tarladaki fiyatlarla tüketiciye sunulan fiyatlar arasında büyük farklar oluşuyor. Bu farkların nedenlerini ve aradaki engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Aracıları devreden çıkararak vatandaşlarımızın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"PAZARDA 25 LİRA OLAN ÜZÜM MARKETTE 100 LİRA"

Pazarcı esnafının üretici ile tüketici arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Karaca, "Üretici ile tüketici arasındaki en önemli köprü pazarcılardır. Ürünler doğrudan üreticiden pazar yerlerine geldiğinde araya başka aracılar girmiyor. Böylece vatandaşlarımız sebze ve meyveyi daha uygun fiyatlarla alabiliyor." dedi.

Pazarcıların maliyetlerinin daha düşük olduğunu ifade eden Karaca, "Pazarcı esnafı bedenen çalıştığı ve maliyetleri daha düşük olduğu için ürünleri daha ucuza satabiliyor." diye konuştu.

Marketlerle pazar yerleri arasındaki fiyat farkına üzüm üzerinden örnek veren Karaca, "Pazar yerlerinde 20, 25 veya 30 liraya satılan üzüm, market raflarında 80 ila 100 liraya kadar çıkabiliyor. Bunun nedeni araya giren aracılar. Pazar yerlerinde ise ürünler doğrudan üreticiden geldiği için bu aracılar bulunmuyor." ifadelerini kullandı.