İHA'LARIN ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI

Savunma sanayimizle beraber bir çalışmamız var. İnsansız hava araçlarının orman yangınlarında kullanılması konusu. Hâlihazırda tespit için kullanıyoruz ama bu kastettiğim direkt müdahale amaçlı. Bu dünyada henüz yok. Bazı Çin menşeli birtakım uygulamaları görüyoruz ama orman yangınları zor coğrafyalarda çıkıyor. O uygulamalar ise daha düz ve kolay ulaşılabilir yerlerde. Biz gerçekten hava araçlarımız kadar etkili, su atabilen araçları insansız bir şekilde oluşturabilir miyiz? Savunma sanayimizle bu çalışmamıza başladık. İnşallah benim tahminim onların tecrübesiyle çok uzun zaman almaz ve dünyada bununla ilgili Türkiye'nin ayrıca ekonomik getiri sağlayabileceği bir şey oluşturmuş oluruz. Bu arada mevcutta tespit için kullandığımız İHA'lar ile ilgili gerçekten BAYKAR'a teşekkür ederim. Bayraktar TB2'lerle bu teknolojiyi biz de kullanıyoruz. İşin teknik boyutunda hâlâ bize destek oluyorlar. İstediğimizde, herhangi bir zor durumda kaldığımızda yanımızda oluyorlar ve kendilerinin geliştirdiği herhangi bir hususu bizlere de adapte ediyorlar. "HOBİ BAHÇELERİ BİR İMAR PROBLEMİ"

Hobi bahçeleri konusu hassas bir konu. Bu aslında bir imar problemi. Tarım alanında izinli yapılarla ilgili kimsenin bir itirazı yok. Ancak dediğim gibi bu imar konusu, benim konum değil. Biz tarım arazilerinin herhangi bir şekilde bir kaçak yapıyla bozulmasını engellemek için Meclisimizden bir yasa düzenlemesi geçirdik. Bu yasa değişikliği sonrası bir kesilme söz konusu oldu. Şimdi burada da imar yasasına takılanlar diye bir grup oluştu. Bunu gündemde tutanlar da onlar. Bu ülkede herkes kural neyse ona uymak zorunda. Dolayısıyla uymayanlarla ilgili ne olacaksa o olacak. Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı: 9 maddelik taslakta marketlere yerli ürün şartı ve aracılara düzenleme! Uymayana ceza var HAL YASASINDA DEĞİŞİKLİK

Hal Yasası'na ilişkin çalışmalarda bakanlık olarak biz de vardık. Gıda Komitesinde zaten bunların hepsi konuşuldu; üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin hallerde, pazarlarda daha fazla yer alması, hatta üretici birliklerinin hallerin dışında ürün satış noktaları oluşturabilmesi gibi konular. Şu anda AK Parti grubu en son çalışmalarını tamamladı. Sanıyorum komisyona gelecek. Daha farklı konular da var. Örneğin büyük satış noktalarının belli bir miktara kadar direkt üreticiden alabilmesini sağlayan bir sistem. Aradaki aracıları kaldıracak, daha hızlı, sözleşmeli üretimi teşvik edecek uygulamalar onun içerisinde yer almış olacak. Hep birlikte son hâlini görmüş olacağız. Ürünü tarladan son tüketici noktasına ne kadar hızlı getirebilirseniz, aradaki maliyetleri o kadar azaltmış olursunuz. Şu anda maliyetlerin büyük bir bölümü zaten taşımadan geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış da buna bir etken.

"TMO AÇIKLANAN FİYATTAN BELİRLENEN KRİTERLERE UYAN TÜM FINDIKLARI ALIYOR"

Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatını açıkladı ve kendisine belirlenen kriterlere uyan tüm fındıkları alıyor. Piyasada daha ucuza olması kaliteyle ilgili bir durum. TMO açıkladığı fiyattan almaya devam ediyor. "GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Gıda güvenilirliği bizim her zaman kırmızı çizgimiz olmuştur. Bu konuda asla taviz yok. Hepimizin çocuğu var. Hiç kimsenin size sunmuş olduğu ürünü belirttiğinden farklı bir şekilde satması makul karşılanamaz. Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok. Şu yanlış anlaşılıyor: Niye ifşa ediyorsunuz? Gereğini yapsanıza. Biz gereğini yapıyoruz. Sonra ifşa ediyoruz. Cezasını kesiyoruz, ürününü toplatıyoruz; suçu hangi cezaya denk gelirse onu uyguluyoruz. Ondan sonra da anlık bir şekilde bunları ifşa ediyoruz. En büyük ceza da o aslında. Başladığımız gündeki gibi kararlıyız. Kimin ne olduğu benim hiçbir şekilde umurumda bile değil. Ben şunu kabul ediyorum. Bir marka oluşturmak kolay değildir. Piyasada tutunmak kolay değildir. Emek, sermaye harcıyorsun ama bunun sonucunda yaptığın taklit ve tağşiş tüketicinin problemi hiç değil. Herkes üretmiş olduğu ürünü, vadettiği şekilde üretip insanlara sunmak zorunda. Bunun tartışılacak bir tarafı yok.