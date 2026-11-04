Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen Emir Sarıgül, hakkında verilen ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

EK İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün geçtiğimiz günlerde savcılığa ek ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Mustafa Sarıgül'ün de geçen hafta soruşturma kapsamında ek ifade verdiği öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, Türkiye'de ve yurt dışında kurdukları şirketler üzerinden kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı paraları aklamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla inceleme başlatılmıştı.

Başsavcılığın açıklamasında müştekilerin; 80 milyon avroluk sözleşme hazırlandığını, 100 milyon avro değerinde havale yapıldığını, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi aracılığıyla yurt dışına çıkarılacağının taahhüt edildiğini ve 1,5 milyon avro karşılığında tekne satışı gerçekleştirildiğini öne sürdükleri aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı bir başlık altında incelenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği ve soruşturmanın sürdürüleceği bildirilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmıştı. Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmasının ardından serbest bırakılmıştı.