İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Finansal evraklar ele geçirildi... 6 tutuklama
Yasa dışı bahis faaliyetlerini engelleyerek para trafiğini ortaya çıkarmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı tespit edilen 7 ofis telefonu ve finansal hareketleri içeren dokümanlar ele geçirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespit edilmesi ve suç organizasyonunun tamamen ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda aktif olarak kullanıldığı belirlenen 7 ofis telefonu ile finansal işlemlerin ve para hareketlerinin kayıtlarının tutulduğu evraklara el konuldu.
Ele geçirilen belgeler ve dijital materyaller incelemeye alındı.
6'SI DA CEZAEVİNE
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, 2 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini kararlaştırdı.