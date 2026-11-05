Türkiye genelinde kaçak ve sahte alkole darbe! 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı: 95 milyon TL'lik kayıp önlendi
Türkiye genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin 754 litre sahte içki, 44 bin 677 litre etil alkol ve bin 17 şişe kaçak içki ele geçirildi. 9 yasa dışı imalathane deşifre edilirken yaklaşık 95 milyon liralık vergi kaybı önlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile yasa dışı imalatta kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
9 YASA DIŞI İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ
Operasyonlarda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 adet aroma ele geçirildi. Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişeğe el konuldu. Çalışmalar kapsamında 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.
95 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ
İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarla yaklaşık 95 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.