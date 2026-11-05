Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile yasa dışı imalatta kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Türkiye genelinde kaçak ve sahte alkole yönelik operasyonlarda ele geçirilen içkiler ve etil alkol. (Fotoğraf: DHA) 9 YASA DIŞI İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ Operasyonlarda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 adet aroma ele geçirildi. Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişeğe el konuldu. Çalışmalar kapsamında 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.