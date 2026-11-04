3 MİLYAR 950 MİLYON TL PARA TRANSFERİ

Siber suç uzmanlarının şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, suç ağına ait hesaplar üzerinden yaklaşık 3 milyar 950 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip ve planlı çalışmalar neticesinde, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf: İHA)

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler titizlikle devam ediyor.