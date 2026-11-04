Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi! 3 milyar 950 milyon TL'lik para trafiği deşifre
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İncelemelerde suç ağına ait hesaplar üzerinden yaklaşık 3 milyar 950 milyon TL para transferi yapıldığı belirlenirken, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 MİLYAR 950 MİLYON TL PARA TRANSFERİ
Siber suç uzmanlarının şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, suç ağına ait hesaplar üzerinden yaklaşık 3 milyar 950 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip ve planlı çalışmalar neticesinde, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.10 ilde yasa dışı bahis operasyonu
32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler titizlikle devam ediyor.