Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarını hedef alan operasyonlar, 11 il merkezli olarak düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 11 ilde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlıkları harekete geçti.

BANKA HESAPLARINDA 19 MİLYAR 930 MİLYON TL'LİK HAREKETLİLİK

Operasyonun mali boyutuna ilişkin MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 19 milyar 930 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve muhtelif dokümana da el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 230 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN JANDARMAYA TEBRİK

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerini, ilgili daire başkanlıklarını, MASAK'ı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti. Bakanlığın açıklamasında operasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür edildi.

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