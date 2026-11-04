11 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 230 şüphelinin hesaplarında 19 milyar 930 milyon TL tespit edildi
Jandarma ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. MASAK incelemesinde şüphelilerin banka hesaplarında 19 milyar 930 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edilirken, 230 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 11 ilde suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlıkları harekete geçti.
Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarını hedef alan operasyonlar, 11 il merkezli olarak düzenlendi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin karıştığı suçlar belirlendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin;
- Yasa dışı bahis oynattıkları,
- Suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları,
- Vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,
- 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ettikleri tespit edildi.
BANKA HESAPLARINDA 19 MİLYAR 930 MİLYON TL'LİK HAREKETLİLİK
Operasyonun mali boyutuna ilişkin MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 19 milyar 930 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi.
Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve muhtelif dokümana da el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 230 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN JANDARMAYA TEBRİK
İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerini, ilgili daire başkanlıklarını, MASAK'ı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti. Bakanlığın açıklamasında operasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür edildi.
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