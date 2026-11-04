UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Deprem konutlarında yüzde 74 indirim: İş yerlerinde yarı yarıya fırsat... Bakan Çiftçi takvimi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için yeni ödeme kolaylıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın kararıyla peşin ödemelerde konutlar ve iş yerleri için indirim yapıldı. 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak. Taksitli işlemlerde 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade imkanı getirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Deprem konutlarında yüzde 74 indirim: İş yerlerinde yarı yarıya fırsat... Bakan Çiftçi takvimi açıkladı

Asrın depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara yönelik yeni ödeme kolaylıkları getirildi.

Video Oynatma İkonu Deprem konutlarında %74 indirim fırsatı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, deprem konutları için getirilen ödeme kolaylıklarını duyurdu.

Borçlandırma süreci kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla önemli bir düzenlemeye gidildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanıyor." dedi.

Saatte 23, günde 550 konut! Asrın inşa seferberliği ABDde manşetlerde: 11 il yeniden ayağa kalktıSaatte 23, günde 550 konut! Asrın inşa seferberliği ABDde manşetlerde: 11 il yeniden ayağa kalktı

2 YIL ÖDEMESİZ 18 YIL VADE

Taksitli ödemeleri tercih eden vatandaşlar için de uzun vadeli bir planlama yapıldığını ifade eden Çiftçi, "Vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Hatay Arsuz TOKİ deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi: Depremzedeler yeni evlerine kavuştuHatay Arsuz TOKİ deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi: Depremzedeler yeni evlerine kavuştu

DEVLET VATANDAŞININ YANINDA

Devletin temel anlayışının vatandaşın derdiyle dertlenmek olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde konut arzı kiraları nasıl etkiledi? TCMB’den dikkat çeken analizDeprem bölgesinde konut arzı kiraları nasıl etkiledi? TCMB’den dikkat çeken analiz

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülen Sevgi Yandık'ın davasında karar açıklandı: Katile indirim yok
SONRAKİ HABER

Sevgi Yandık cinayetinde karar çıktı

 COP31'de dünyaya anlamlı mesaj: En büyük salona "Gazze" adı verildi
ÖNCEKİ HABER

COP31'de dünyaya Gazze mesajı
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler