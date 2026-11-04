DEVLET VATANDAŞININ YANINDA

Devletin temel anlayışının vatandaşın derdiyle dertlenmek olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.