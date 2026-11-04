Deprem konutlarında yüzde 74 indirim: İş yerlerinde yarı yarıya fırsat... Bakan Çiftçi takvimi açıkladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için yeni ödeme kolaylıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın kararıyla peşin ödemelerde konutlar ve iş yerleri için indirim yapıldı. 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak. Taksitli işlemlerde 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade imkanı getirildi.
Asrın depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara yönelik yeni ödeme kolaylıkları getirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, deprem konutları için getirilen ödeme kolaylıklarını duyurdu.
Borçlandırma süreci kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla önemli bir düzenlemeye gidildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanıyor." dedi.
DEVLET VATANDAŞININ YANINDA
Devletin temel anlayışının vatandaşın derdiyle dertlenmek olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.