Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülen Sevgi Yandık'ın davasında karar açıklandı: Katile indirim yok
Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Yandık'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.
Bursa'da Sevgi Yandık cinayetine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 27 yaşındaki kadını öldüren eski eşi Doğan Ş. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık lehine takdiri indirim uygulanmadı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ
Olay, 27 Ağustos 2025'te Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre annesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alan Yandık, eski eşiyle parkta buluştu.
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşine saldırdı. Küçük çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanan Yandık, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLMUŞTU
Cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Doğan Ş., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI
Bursa'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Doğan Ş. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığa herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.