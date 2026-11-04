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Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülen Sevgi Yandık'ın davasında karar açıklandı: Katile indirim yok

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Yandık'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.

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Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülen Sevgi Yandık'ın davasında karar açıklandı: Katile indirim yok

Bursa'da Sevgi Yandık cinayetine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 27 yaşındaki kadını öldüren eski eşi Doğan Ş. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık lehine takdiri indirim uygulanmadı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri. (Fotoğraf: İHA)Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri. (Fotoğraf: İHA)

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Olay, 27 Ağustos 2025'te Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre annesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alan Yandık, eski eşiyle parkta buluştu.

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülen Sevgi Yandık'ın davasında karar açıklandı: Katile indirim yok-3

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşine saldırdı. Küçük çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanan Yandık, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülen Sevgi Yandık'ın davasında karar açıklandı: Katile indirim yok-4

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLMUŞTU

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Doğan Ş., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülen Sevgi Yandık'ın davasında karar açıklandı: Katile indirim yok-5

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Bursa'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Doğan Ş. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığa herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

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