Olay, 27 Ağustos 2025'te Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre annesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alan Yandık, eski eşiyle parkta buluştu.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşine saldırdı. Küçük çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanan Yandık, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.