Hatay Arsuz TOKİ deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi: Depremzedeler yeni evlerine kavuştu
Asrın felaketinin ardından Hatay’da yapılan konutlar depremzede vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Devletin tüm imkanlarını seferber ederek başlattığı büyük konut hamlesi kapsamında, Hatay’ın Arsuz ilçesinde inşası tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Huzurlu, güvenli yuvalar… Hepsi devlet-millet dayanışmasının imzası. Burası Hatay Arsuz" sözleriyle paylaştığı güvenli yuvalar, sıcak birer aile ortamına dönüştü.
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- Hatay'da deprem sonrası çadır ve konteyner kentlerde kalan vatandaşlar kalıcı konutlarına yerleşti.
- Kadriye Karabulut, TOKİ konutlarının küçük olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve evlerin geniş olduğunu belirtti.
- Arsuz'da inşa edilen konutların bir tarafının orman diğer tarafının deniz olduğunu söyleyen Cevdet Karaçaylı konumdan memnun olduğunu ifade etti.
- Emine Kutlu, deprem sonrası ev ortamını çok özlediklerini ve yeni konutlarına yerleşince eski günlerin canlandığını söyledi.
- Depremzedeler yeni konutların sağlamlığından, genişliğinden ve konumundan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Çadır ve konteyner kentlerde geçen zorlu günlerin ardından kalıcı konutlarına yerleşen Hataylılar, yeniden ev ortamına kavuşmanın derin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor.
"ESKİ RAHATLIĞIMIZA VE HUZURA DÖNDÜK"
Yeni evine yerleşen ve konutların sağlamlığı ile genişliğinden övgüyle bahseden Kadriye Karabulut, kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını bizzat yaşayarak gördüğünü ifade etti.
Karabulut, "Eski rahatlığımıza, huzura döndük. Kuşkusuz uyuyabiliyoruz. Biz daha evleri gözümüzle görmeden önce bize 'TOKİ evleri çok küçük' dediler ama asla öyle değil. Evler gayet geniş. Arkadaşlarıma evimin fotoğraflarını atıyorum, 'Ne kadar büyük' diyorlar. Çocukların odası, benim odam ayrı, üstelik harika bir manzaram var" sözleriyle memnuniyetini paylaştı.
"BİR TARAFI ORMAN BİR TARAFI DENİZ"
Arsuz'da doğayla iç içe, sağlam zeminler üzerine inşa edilen yeni yaşam alanlarının konumuna dikkat çeken depremzede Cevdet Karaçaylı ise projenin yerini çok beğendiğini vurguladı. Evinin eşsiz bir konumda olduğunu belirten Karaçaylı, "Bir taraf yeşillikler içinde bir orman, diğer taraf ise uçsuz bucaksız deniz. Manzarası ve havası harika, ben buradaki yeni hayatımızdan çok memnunum" diyerek teşekkür etti.
"EV ORTAMINI GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEMİŞTİK"
Deprem felaketinin ardından ailece sıcak bir yuva özlemi çektiklerini ve yeni evlerine adım attıkları an eski güzel günlerin yeniden canlandığını belirten Emine Kutlu ise duygularını kelimelere dökmekte zorlandığını söyledi.
Kutlu, "Ev ortamını gerçekten çok özlemiştik. Bu duyguyu kelimelerle anlatamam, yaşamak gerekiyor. Eve yerleşince eski günler aklımıza geldi. Ev hayatını, kendi mutfağımızda, kendi düzenimizde olmayı çok özlemişiz" diyerek yeni yuvalarında huzurla oturduklarını belirtti.
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