Hatay Arsuz TOKİ deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi: Depremzedeler yeni evlerine kavuştu

Arsuz'da inşa edilen konutların bir tarafının orman diğer tarafının deniz olduğunu söyleyen Cevdet Karaçaylı konumdan memnun olduğunu ifade etti.

Kadriye Karabulut, TOKİ konutlarının küçük olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve evlerin geniş olduğunu belirtti.

"ESKİ RAHATLIĞIMIZA VE HUZURA DÖNDÜK"

Yeni evine yerleşen ve konutların sağlamlığı ile genişliğinden övgüyle bahseden Kadriye Karabulut, kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını bizzat yaşayarak gördüğünü ifade etti.

Karabulut, "Eski rahatlığımıza, huzura döndük. Kuşkusuz uyuyabiliyoruz. Biz daha evleri gözümüzle görmeden önce bize 'TOKİ evleri çok küçük' dediler ama asla öyle değil. Evler gayet geniş. Arkadaşlarıma evimin fotoğraflarını atıyorum, 'Ne kadar büyük' diyorlar. Çocukların odası, benim odam ayrı, üstelik harika bir manzaram var" sözleriyle memnuniyetini paylaştı.