COP31'de dünyaya anlamlı mesaj: En büyük salona "Gazze" adı verildi
Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'nde salonların isimleri belli oldu. Dünya liderlerinin de katılacağı ve 1,5 milyon ziyaretçinin beklendiği organizasyonda, Türkiye'nin Filistin hassasiyetini yansıtmak amacıyla Yeşil Bölge'deki 5 bin kişilik en büyük salona "Gazze" adı verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin buluşacağı Genel Kurul Salonu ise "Anadolu" ismini aldı.
Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, 1 milyon 100 bin metrekarelik zirve alanındaki salon ve toplantı odalarının isimleri belirlendi.
Mavi ve Yeşil Bölge olarak ikiye ayrılan organizasyon alanında Türk-İslam medeniyetine katkıda bulunan isimler ile Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerine yer verildi. Yeşil Bölge'nin 5 bin kişi kapasiteli en büyük salonuna ise Türkiye'nin Filistin hassasiyeti gözetilerek "Gazze" adı verildi.
5 BİN KİŞİLİK EN BÜYÜK SALONA "GAZZE" İSMİ VERİLDİ
5 bin kişilik kapasiteye sahip salona Gazze isminin verilmesiyle, Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetinin uluslararası organizasyonun mekansal kimliğine yansıtılması hedefleniyor.
Barış, insani dayanışma ve ortak sorumluluk açısından anlam taşıması amaçlanan salonda, zirve boyunca halka açık farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.
DÜNYA LİDERLERİ "ANADOLU" SALONUNDA BULUŞACAK
COP31'in resmi müzakerelerine ev sahipliği yapacak Mavi Bölge'deki en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" adı verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı salon, 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek.
Mavi Bölge'de bulunan 828 kişilik diğer genel kurul salonu "Akdeniz Genel Kurul Salonu" olarak isimlendirilirken, alanda bir de "Antalya Salonu" yer alacak.
11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi de Mavi Bölge'de düzenlenecek.
1,5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
COP31 etkinlikleri, Antalya'da yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.
Zirve alanının 527 bin metrekaresi Mavi Bölge, 582 bin metrekaresi ise Yeşil Bölge olarak kullanılacak.
Mavi Bölge'ye ülke delegasyonlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin katılımcı beklenirken, Yeşil Bölge'yi 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.
Mavi Bölge yalnızca resmi görüşmeler için akredite edilmiş katılımcılara açık olacak. Yeşil Bölge'de ise özel sektör, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, gençler ve çocuklar sergi, etkinlik ve farkındalık programlarında bir araya gelecek.
MEVLANA VE YUNUS EMRE'NİN İSİMLERİ BASIN SALONLARINDA YAŞATILACAK
Mavi Bölge'deki iki basın toplantısı salonuna Türk-İslam düşünce dünyasının önemli isimlerinin adları verildi.
Salonlardan biri, mutasavvıf ve İslam alimi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" olarak adlandırıldı.
Diğer basın toplantısı salonuna ise Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin ismi verildi.
ANADOLU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ ZİRVE ALANINDA
Mavi Bölge'deki toplantı odalarına Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal mirasını yansıtan isimler verildi.
Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleri toplantı odalarında kullanılacak.
Yan etkinlik alanları ise Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleriyle ziyaretçileri ağırlayacak.
YEŞİL BÖLGE'DE AZİZ SANCAR'DAN MEHMET AKİF ERSOY'A
Yeşil Bölge'deki salon ve toplantı odalarına da bilim, edebiyat, sanat ve düşünce dünyasında iz bırakmış isimlerin adları verildi.
Bu kapsamda İbn-i Sina, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Farabi, İstiklâl Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, Hacı Bektaş Veli, Cacabey, Ahmet Yesevi, Prof. Dr. Afet İnan, Fatma Aliye, Biruni ve Osman Hamdi Bey'in isimleri zirve alanında yer alacak.
Salon isimleriyle Türkiye'nin bilimsel, kültürel ve medeniyet birikiminin uluslararası ziyaretçilere tanıtılması amaçlanıyor.
TÜRKİYE'NİN GAZZE HASSASİYETİ DÜNYA VİTRİNİNDE
COP31'in en büyük salonuna Gazze isminin verilmesi, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu uluslararası organizasyona taşıyan bir adım olarak öne çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmalarında Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek uluslararası topluma çağrılarda bulunmuştu.
Erdoğan, 22 Eylül'de BM'nin 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak, bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım; Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu, Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu, insani bir meseledir, hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz."
Erdoğan, konuşmasında şair Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak" dizelerine de yer vermişti.
COP31 ANTALYA'DA 9 KASIM'DA BAŞLAYACAK
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya EXPO alanında düzenlenecek. Dünya Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Gazze Salonu'nun yer aldığı Yeşil Bölge, sergiler, konferanslar, kültürel programlar ve iklim farkındalığı etkinlikleriyle ziyaretçileri ağırlayacak. Ancak Dünya Liderler Zirvesi nedeniyle 11 ve 12 Kasım'da Yeşil Bölge ziyaretçilere kapalı olacak. Diğer günlerde ziyaret için ön kayıt gerekecek.
Zirvede bir yandan küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik müzakereler yürütülürken, diğer yandan Türkiye'nin kültürel mirası ve Filistin'e yönelik dayanışma mesajı uluslararası katılımcılara aktarılacak.