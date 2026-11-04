Diğer basın toplantısı salonuna ise Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin ismi verildi.

Salonlardan biri, mutasavvıf ve İslam alimi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" olarak adlandırıldı.

Mavi Bölge yalnızca resmi görüşmeler için akredite edilmiş katılımcılara açık olacak. Yeşil Bölge'de ise özel sektör, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, gençler ve çocuklar sergi, etkinlik ve farkındalık programlarında bir araya gelecek.

Mavi Bölge'ye ülke delegasyonlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin katılımcı beklenirken, Yeşil Bölge'yi 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.

Zirve alanının 527 bin metrekaresi Mavi Bölge, 582 bin metrekaresi ise Yeşil Bölge olarak kullanılacak.

Yeşil Bölge'deki salon ve toplantı odalarına da bilim, edebiyat, sanat ve düşünce dünyasında iz bırakmış isimlerin adları verildi.

Zirve alanındaki basın toplantısı salonlarına Mevlana ve Yunus Emre'nin isimleri verildi. (Foto: DHA)

TÜRKİYE'NİN GAZZE HASSASİYETİ DÜNYA VİTRİNİNDE

COP31'in en büyük salonuna Gazze isminin verilmesi, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu uluslararası organizasyona taşıyan bir adım olarak öne çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmalarında Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek uluslararası topluma çağrılarda bulunmuştu.



Erdoğan, 22 Eylül'de BM'nin 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak, bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım; Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.

Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu, Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu, insani bir meseledir, hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz."

Erdoğan, konuşmasında şair Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak" dizelerine de yer vermişti.