Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: 30 milyar lira iade, 112 tutuklama... "Gizli iş birliği var"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında devletin tüm kurumlarıyla teyakkuza geçtiğini ifade etti. Piyasadaki likiditeyi toplayarak kartelleşmeye çalışan organize yapının deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, haksız servet elde eden tüm isimler hakkında yasal süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü ve hiçbir karanlık noktanın kalmayacağını vurguladı. Soruşturmanın borsa manipülasyonunun ötesine geçerek üst düzey finans bürokrasisine kadar uzandığını belirten Gürlek, medya ile gizli iş birliği yapan ve rüşvet çarkı kurarak denetim mekanizmalarını etkisizleştiren 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Gürlek, gönüllü iade hesabına 30 milyar lira değerinde iade gerçekleştirildiğini aktardı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın kapsamının genişlediğini belirten Gürlek, organize piyasa dolandırıcılığı yapan bir suç yapılanmasıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.
Soruşturmanın piyasa aktörleri üzerinden başladığını ancak bugün üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir boyuta ulaştığını ifade eden Bakan Gürlek, "Açıkça ifade etmek isterim ki soruşturmada, organize piyasa dolandırıcılığı yapan kapsamlı bir suç yapılanması tespit edilmiştir. Soruşturma, piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da bugün üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasıyla karşı karşıyayız" dedi.
GİZLİ İŞ BİRLİĞİ VAR
Şebekenin denetim mekanizmalarına sızdığını ve medya ile gizli iş birliği yaptığını vurgulayan Gürlek, "Borsada manipülasyon yapanlarla medya arasında gizli bir iş birliği olduğunu görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmalardaki isimler, bir rüşvet çarkı kurarak kendilerini denetleyen mekanizmaları etkisiz hâle getirmişlerdir" ifadelerini kullandı.
433 ŞÜPHELİ 112 TUTUKLAMA 38 FİRAR
Soruşturma kapsamında 433 şüpheli bulunduğunu açıklayan Bakan Gürlek, "Bu süreçte fon piyasamıza suç yapılanmasına iltisak etmiş tüm şüpheliler hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır. 433 şüpheliden 112'si tutuklanmıştır. 38 şahıs firaridir ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
Gürlek, suç işleyenlerin hesabını vereceğini ancak masumiyet karinesinin titizlikle gözetileceğini vurguladı. Fon piyasasındaki suç yapılanmasıyla bağlantısı bulunan her kademeden bürokrat, gerçek ve tüzel kişiler ile siyasi isimler hakkında yasal işlemlerin yapıldığını belirten Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının adli soruşturmaları bağımsız biçimde yürüttüğünü sözlerine ekledi.
30 MİLYAR İADE
Bakan Gürlek, gönüllü iade hesabına 30 milyar değerinde ödeme yapıldığını aktardı. Gürlek şunlarıı söyledi:
"Bizim için sürecin en önemli boyutlarından biri, vatandaşlarımızın birikimlerine yeniden kavuşmasıdır. Soruşturmalarla birlikte fonların tasfiyesi ve vatandaşlarımıza yapılacak ödemelere ilişkin çalışmalar da sürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabı kapsamında toplam değeri yaklaşık 30 milyar lira olan para, taşınmaz ve hisse senedi iade edildi. Bu suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paralar da millî ekonomimize kazandırılacaktır.
Tasfiye işlemleri hızla sürüyor. Tasfiyesi tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapıldı. Diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemeler devam ediyor."
MİLLETE YANLIŞ YAPANA SAHİP ÇIKMAYACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin tavrının net olduğunu belirten Gürlek, "Milletimizin de yakından takip ettiği bu adli soruşturmada hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Konu milletimiz olunca bizim için akan sular durur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki tavrını açıkça ortaya koymuştur. Biz, millete yanlış yapana ve milletin malına el uzatana sahip çıkmayacağız" şeklinde konuştu.