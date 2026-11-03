Adalet Bakanı Akın Gürlek , fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın kapsamının genişlediğini belirten Gürlek, organize piyasa dolandırıcılığı yapan bir suç yapılanmasıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Soruşturmanın piyasa aktörleri üzerinden başladığını ancak bugün üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir boyuta ulaştığını ifade eden Bakan Gürlek, "Açıkça ifade etmek isterim ki soruşturmada, organize piyasa dolandırıcılığı yapan kapsamlı bir suç yapılanması tespit edilmiştir. Soruşturma, piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da bugün üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasıyla karşı karşıyayız" dedi.

GİZLİ İŞ BİRLİĞİ VAR

Şebekenin denetim mekanizmalarına sızdığını ve medya ile gizli iş birliği yaptığını vurgulayan Gürlek, "Borsada manipülasyon yapanlarla medya arasında gizli bir iş birliği olduğunu görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmalardaki isimler, bir rüşvet çarkı kurarak kendilerini denetleyen mekanizmaları etkisiz hâle getirmişlerdir" ifadelerini kullandı.