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Fon soruşturmasında yeni dalga! Eski SPK ve mevcut BDDK yöneticilerine gözaltı: Listede TERA'cı da var

Fon soruşturması kapsamında aralarında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve mevcut Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Listede Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da yer aldı.

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Fon soruşturmasında yeni dalga! Eski SPK ve mevcut BDDK yöneticilerine gözaltı: Listede TERA'cı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Piyasalardaki fon hareketlerinin mercek altına alındığı "Fon Soruşturması" çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kritik pozisyonlarda görev almış isimler ile özel sektör temsilcilerinin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Savcılık talimatıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler ve yürüttükleri görevler şu şekilde açıklandı:

  • Enver Usca (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)
  • Bülent Murat Haholu (SPK Eski Kurul Üyesi)
  • Kürşat Sait Bamuçcu (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)
  • Ercan Urkan (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)
  • Mustafa Alper Taş (BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı)
  • Ümit Sincanlı (Tera Holding İdari İşler Direktörü)


Öte yandan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı verildi.

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturması kapsamında tutuklandıEski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturması kapsamında tutuklandı
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