İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ'ın finans ayağına operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, farklı illerde DEAŞ faaliyetleri nedeniyle haklarında adli işlem yapılan şüphelilere para transferi bulunan kişiler tespit edildi.



9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan Hikmet Tavukçuoğlu ve Furkan Tavukçuoğlu ile para transferi ilişkisi bulunan, ayrıca MASAK verilerinde şüpheli işlem açıklamalarıyla para transferleri tespit edilen Bahar (Akıncı) Ibragimova'nın yakalanması için çalışmalar yapıldı.



DEAŞ'LI O İSİMLE PARA İLİŞKİLERİ VAR



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan Seyithan Benzer ile para transferi ilişkisi tespit edilen Barış Öztürk, Derya Sümbül, Gamze Kayhan, Hüseyin Korkusuz, Muzaffer Kaya ve Semra Avcı da gözaltı kararı verildi.İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait evlerde arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığı öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan Serdal Akın ile para transferi bulunduğu tespit edilen Eman A.S. Barbakh ve Wael Alejji hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı.