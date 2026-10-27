22 Ekim 2026'da kabul edilen 7596 sayılı 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 maddeden oluşan kanun, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarihte tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor. Düzenlemeyle, fonların adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilmesi, fon malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması, kayıp ve zararların sorumlulardan tahsil edilmesi ve geri kazanılan tutarların fon pay sahiplerine ödenmesi amaçlanıyor. Kanun, kapsam dışındaki diğer yatırım fonları bakımından genel veya sürekli bir tasfiye ve sorumluluk rejimi oluşturmayacak.

Yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) TASFİYE SÜRECİNİ SPK DENETLEYECEK Kanuna göre, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının tespiti, değerlemesi, nakde çevrilmesi, yatırımcıların hak sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları SPK belirleyecek. Tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlar, fon varlıklarının korunmasını ve yatırımcıların ortak menfaatlerini gözeterek mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi için çalışacak. Borsada oluşan fiyatın ilgili varlığın gerçek değerini yansıtmadığının veya tasfiyeyi geciktireceğinin belirlenmesi halinde SPK, toptan satış ve özel işlem bildirimi gibi farklı yöntemlerin kullanılmasına karar verebilecek. Kurul, gerekli durumlarda varlıkların borsa dışında satışına da onay verebilecek. Ayrıca varlıkları satın alan yatırımcıların, söz konusu varlıkları belirli bir süre borsada satmasını kısıtlayabilecek. Tasfiye sürecinde elde edilen gelirlerden fonun yönetimi ve tasfiyesi için yapılan zorunlu giderler düşüldükten sonra kalan tutar tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Tasfiye tamamlandıktan sonra tahsil edilen tutarlar ise geri kazanım hesabına aktarılacak.