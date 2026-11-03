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Bakan Gürlek: Piyasadaki likiditeyi toplayıp kartelleşen yapı deşifre edildi, 112 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek: Piyasadaki likiditeyi toplayıp kartelleşen yapı deşifre edildi, 112 kişi tutuklandı

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Bakan Akın Gürlek, piyasadaki likiditeyi toplayarak kartelleşmeye çalışan organize yapının deşifre edildiğini ve haksız servet elde eden isimler hakkında yasal süreçlerin sürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın üst düzey finans bürokrasisine uzandığını belirten Gürlek, rüşvet çarkı kurarak denetimleri etkisizleştiren 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığı bilgisini verdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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