Kılıç, kötü niyetli kişilerin 'hesabın kapatılacağı' ya da 'yaş doğrulamanın hemen yapılması gerektiğine' dair ifadeleri içeren mesaj, e-posta ve sosyal medya duyurularıyla kullanıcıları hedef alabildiğine dikkati çekerek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak. Sistem kapsamında sosyal medya platformlarına kullanıcıların kimlik bilgilerini aktarmadan, yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisi iletilecek." diye konuştu.

Uygulama 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE VAR

Kılıç, düzenlemenin ilk aşamada yeni açılacak sosyal medya hesaplarını kapsayacağına işaret ederek, "Mevcut hesaplar için yaş doğrulama 31 Mart 2027'ye kadar sürecek. Bu nedenle kullanıcıların, hesapların kapatılacağına ilişkin mesaj, e-posta ya da sosyal medya duyurularını dikkate almamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.