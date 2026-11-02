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Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başladı! Uzmanından dolandırıcılık uyarıları

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, sosyal medyada bugün başlayan yaş doğrulama işlemlerinin sadece resmi e-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, mevcut hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar süre olduğunu ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

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Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başladı! Uzmanından dolandırıcılık uyarıları

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, 1 Kasım'da yürürlüğe giren sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak." dedi.

Uzman isim olası dolandırıcılıklara karşı uyardı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Uzman isim olası dolandırıcılıklara karşı uyardı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Kılıç, sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girdiğini anımsatan Kılıç, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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YAŞ DOĞRULAMA SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kılıç, kötü niyetli kişilerin 'hesabın kapatılacağı' ya da 'yaş doğrulamanın hemen yapılması gerektiğine' dair ifadeleri içeren mesaj, e-posta ve sosyal medya duyurularıyla kullanıcıları hedef alabildiğine dikkati çekerek, "Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi sadece 'turkiye.gov.tr' adresinden, resmi e-Devlet üzerinden 'Yaş Doğrulama Belirteci' aracılığıyla yapılacak. Sistem kapsamında sosyal medya platformlarına kullanıcıların kimlik bilgilerini aktarmadan, yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisi iletilecek." diye konuştu.

Uygulama 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Uygulama 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

MEVCUT HESAPLAR İÇİN 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE VAR

Kılıç, düzenlemenin ilk aşamada yeni açılacak sosyal medya hesaplarını kapsayacağına işaret ederek, "Mevcut hesaplar için yaş doğrulama 31 Mart 2027'ye kadar sürecek. Bu nedenle kullanıcıların, hesapların kapatılacağına ilişkin mesaj, e-posta ya da sosyal medya duyurularını dikkate almamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut hesaplar için son tarih 31 Mart 2027. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Mevcut hesaplar için son tarih 31 Mart 2027. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Söz konusu işlemi yaparken internet adresinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gönderilen yönlendirme bağlantılarına tıklanmaması gerektiğini anlattı.

Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başladı! Uzmanından dolandırıcılık uyarıları-5

Kılıç, söz konusu yaş doğrulama işlemine ilişkin ücret ya da kredi kartı bilgileri ile şifre talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunarak, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların bağlantılara tıklamadan ilgili kurumlara şikayet etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başladı! Uzmanından dolandırıcılık uyarıları-6

Dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan vatandaşların şüpheli mesajları ve gönderici hesapları belgelemeleri gerektiğini belirten Kılıç, kullanıcıların ilgili sosyal medya platformlarına ve yetkili kurumlara bildirimde bulunmalarını, maddi kayıp yaşanması halinde ise gecikmeden bankalarıyla ve emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • Bağlantılara tıklamayın: Kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gönderilen yönlendirme bağlantılarına kesinlikle tıklanmamalıdır.
  • Ücret ve şifre talep edenlere itibar etmeyin: İşlem sırasında ücret veya kredi kartı bilgileri ile şifre talep eden kişilere inanılmamalıdır.
  • Şüpheli durum bildirimi: Dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan vatandaşların şüpheli mesajları ve gönderici hesapları belgelemesi, ilgili platformlara ve yetkili kurumlara bildirimde bulunması gerekmektedir. Maddi kayıp yaşanması durumunda ise gecikmeden bankalarla ve emniyet birimleriyle iletişime geçilmelidir.

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