Megakente bir " AK Parti eseri " daha kazandıran CHP'li İBB yönetimi, artık projeyi sahiplenmekle yetinmeyip siyasi cambazlıkların da raylarını döşüyor.

İstanbul'a 2019 yerel seçimlerinden bu yana sıfırdan hiçbir metro projesi kazandıramayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde projelendirilerek temeli atılan metro hatlarını anca tamamlayabiliyor.

METROYA BESMELE CHP'YE EL FATİHA

Hattın Kadıköy'deki 60. Yıl Parkı durağına gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın teknik sunumunu dinledi.

Özel, İstanbul'da yapımı yeniden başlatılan 10 metro hattından 2'sinin 2027'de, diğer 2'sinin ise 2028'de tamamlanmasının planlandığını söyledi. Açıklamaların ardından Özgür Özel, Nuri Aslan ve beraberindekiler, test sürüşü için metro aracında yerini aldı. Metronun ön vagonunda telsizle hareket merkezine seslenen Özgür Özel, "Hayırlı olsun, başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim." diyerek sürüşü başlattı.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda gerçekleştirilen test sürüşü, Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik siyasi mesajlarla öne çıktı.

AÇILIŞ ARALIK SONUNDA İBB Başkan Vekili Nuri Aslan M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı'nın 19 Aralık'ta açılacağını bildirdi. Proje çalışması devam eden metro hatlarıyla ilgili bilgi veren Aslan, "Bir taraftan da metro araçları alıyoruz. 2 bin otobüs alımına karar verdik. 550 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. 145 otobüsümüzü de teslim aldık. Bir taraftan da metro araçlarını Türkiye'de yaptırmaya devam ediyoruz. Yeni ihaleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

BAY KEMAL'İN SABRINI TEST

Sürüşte en dikkat çeken unsur ise CHP'den istifa etmeyen ve Yeni Parti ile organik bağı bulunmayan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın tutumu oldu.

CHP'li Nuri Aslan, metronun test sürüşünde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana yer aldı.

Nuri Aslan'ın tutumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sabrını test ettiği" yorumlarına neden oldu.

CHP'YE KAPALI YENİCİLERE AÇIK

Bunun yanı sıra Nuri Aslan'ın tören kadrosunda CHP'li yöneticileri çağırmadığı dikkat çekti.

CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın hazır bulunduğu açılışta, İBB' meclis üyeleri de yer aldı.

Test sürüşüne ayrıca Yeni Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.