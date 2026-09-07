CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel taziye ziyaretleriyle markaja aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan henüz tercihini açıklamış değil.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etmesine rağmen, İmamoğlu güdümünde hareket eden Nuri Aslan partiden kopmadı.

"Ne CHP ile ne de CHP'siz" sendromuyla hareket eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan

"İL"LE DE GELMEM

Aslan'ın, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı'nın görüşme teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

Müslim Sarı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya gelme teklifini Aslan'ın kesin ve net bir ifadeyle reddettiği iddia edildi.