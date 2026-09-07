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CHP ile Yeni Parti arasında Nuri Aslan düğümü... 'Müslim Sarı’nın teklifini geri çevirdi' iddiası

Güdümünde hareket ettiği Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifasına rağmen henüz partiden kopmayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın, Kılıçdaroğlu yönetiminin önemli isimlerinden Müslim Sarı’nın görüşme teklifini reddettiği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in taziye ziyaretleriyle markaja aldığı Aslan, 30 Ağustos’ta Yeni Parti çelengiyle poz vermişti. Aslan’ın İBB Meclisindeki aritmetik denge nedeniyle Yeni Parti saflarına geçmediği konuşuluyor.

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CHP ile Yeni Parti arasında Nuri Aslan düğümü... 'Müslim Sarı’nın teklifini geri çevirdi' iddiası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel taziye ziyaretleriyle markaja aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan henüz tercihini açıklamış değil.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etmesine rağmen, İmamoğlu güdümünde hareket eden Nuri Aslan partiden kopmadı.

"Ne CHP ile ne de CHP'siz" sendromuyla hareket eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan

"İL"LE DE GELMEM

Aslan'ın, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı'nın görüşme teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

Müslim Sarı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya gelme teklifini Aslan'ın kesin ve net bir ifadeyle reddettiği iddia edildi.

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TAZİYE MARKAJI

Babası hayatını kaybeden İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a CHP ve Yeni Parti zirvesinden taziye ziyaretleri gelmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aslan'a taziye ziyaretinde bulunmuştu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na partisinin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erkan Narsap eşlik etmişti.

Aslan, babasının vefatı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tarafından taziye ziyaretleriyle adeta markaja alındı.Aslan, babasının vefatı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tarafından taziye ziyaretleriyle adeta markaja alındı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Nuri Aslan'a taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Özgür Özel ile Nuri AslanÖzgür Özel ile Nuri Aslan

YENİ PARTİ ÇELENGİYLE POZ

CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 30 Ağustos'da Yeni Parti çelengiyle poz vermişti.

30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e CHP'li pek çok İBB Meclis üyesinin yanı sıra Nuri Aslan da eşlik etmişti.

Aslan, "Yeni Parti İstanbul" yazılı çelenkle birlikte poz veren Özgür Çelik'in yanında yer almıştı.

30 Ağustos törenlerinde Yeni Parti çelengi arkasında poz vererek safını belli etti. 30 Ağustos törenlerinde Yeni Parti çelengi arkasında poz vererek safını belli etti.

NİYE KOPAMIYOR

İmamoğlu'nun istifasına rağmen CHP'de yoluna devam eden fakat partiyle yakın durmayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın İBB Meclisi'ndeki aritmetik denge nedeniyle Yeni Parti saflarına katılmadığı değerlendiriliyor.

Nuri Aslan'ın CHP'den istifası sonrası olası bölünme durumunda CHP ile Yeni Parti'nin sayısal olarak azınlığa düşme endişesinin taşındığı Saraçhane koridorlarında kulaktan kulağa yayılıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun bu korku nedeniyle Aslan'a istifa talimatı vermediği kaydediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun istifasına rağmen Aslan’ın CHP’den kopmamasının temelinde, İBB Meclisindeki sayısal üstünlüğü kaybetme korkusu yatıyor. Ekrem İmamoğlu’nun istifasına rağmen Aslan’ın CHP’den kopmamasının temelinde, İBB Meclisindeki sayısal üstünlüğü kaybetme korkusu yatıyor.

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