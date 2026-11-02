Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre sarsıntı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.58'de kaydedildi.

SARSINTI YÜZEYE YAKIN BİR NOKTADA KAYDEDİLDİ

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yüzeye yakın noktada meydana gelen sığ odaklı sarsıntılar, çevre il ve ilçelerde daha net hissedilebiliyor. Sarsıntının büyüklüğü ise fay hattındaki enerji miktarını ifade eden moment büyüklüğü (Mw) türünden 4.2 olarak ölçüldü.

ADANA SINIRINDAKİ YERLEŞİMLER SARSINTIYI DOĞRUDAN HİSSETTİ

Merkez üssü Osmaniye ile Adana idari sınırına oldukça yakın bir konumda tespit edildi. Depremin odak noktasına en yakın yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde sıralandı:

Bağdaş Yaylası (Adana - Feke): 0,11 kilometre

0,11 kilometre Ayvacık (Osmaniye - Kadirli): 6,47 kilometre

6,47 kilometre Gazeller (Osmaniye - Kadirli): 6,65 kilometre

6,65 kilometre Akçalıuşağı (Adana - Feke): 7,65 kilometre

7,65 kilometre Akoluk (Adana - Feke): 8,04 kilometre

ÇEVRE ŞEHİRLERE KUŞ UÇUŞU MESAFESİ

Sarsıntı Osmaniye'nin yanı sıra komşu illerde de hissedildi. Depremin bölgedeki şehir merkezlerine olan mesafeleri ise raporda şöyle paylaşıldı:

Kahramanmaraş: 72,76 kilometre

72,76 kilometre Osmaniye: 73,02 kilometre

73,02 kilometre Adana: 106,66 kilometre

106,66 kilometre Kayseri: 124,90 kilometre

124,90 kilometre Niğde: 129,52 kilometre

Bölgede sarsıntının hemen ardından ilgili birimlerin saha taramaları ve durum değerlendirmeleri sürüyor.