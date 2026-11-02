Osmaniye depremi 4.2 büyüklüğünde kaydedildi: Nerede oldu, hasar var mı?
Osmaniye Sumbas merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 km derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Adana sınırındaki köylerde belirgin şekilde hissedildi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre sarsıntı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.58'de kaydedildi.
SARSINTI YÜZEYE YAKIN BİR NOKTADA KAYDEDİLDİ
Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yüzeye yakın noktada meydana gelen sığ odaklı sarsıntılar, çevre il ve ilçelerde daha net hissedilebiliyor. Sarsıntının büyüklüğü ise fay hattındaki enerji miktarını ifade eden moment büyüklüğü (Mw) türünden 4.2 olarak ölçüldü.
ADANA SINIRINDAKİ YERLEŞİMLER SARSINTIYI DOĞRUDAN HİSSETTİ
Merkez üssü Osmaniye ile Adana idari sınırına oldukça yakın bir konumda tespit edildi. Depremin odak noktasına en yakın yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde sıralandı:
- Bağdaş Yaylası (Adana - Feke): 0,11 kilometre
- Ayvacık (Osmaniye - Kadirli): 6,47 kilometre
- Gazeller (Osmaniye - Kadirli): 6,65 kilometre
- Akçalıuşağı (Adana - Feke): 7,65 kilometre
- Akoluk (Adana - Feke): 8,04 kilometre
ÇEVRE ŞEHİRLERE KUŞ UÇUŞU MESAFESİ
Sarsıntı Osmaniye'nin yanı sıra komşu illerde de hissedildi. Depremin bölgedeki şehir merkezlerine olan mesafeleri ise raporda şöyle paylaşıldı:
- Kahramanmaraş: 72,76 kilometre
- Osmaniye: 73,02 kilometre
- Adana: 106,66 kilometre
- Kayseri: 124,90 kilometre
- Niğde: 129,52 kilometre
Bölgede sarsıntının hemen ardından ilgili birimlerin saha taramaları ve durum değerlendirmeleri sürüyor.