Sarıgül soruşturmasında yeni tutuklama! Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli cezaevine gönderildi
Sarıgül soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sarıgül soruşturmasında yargı süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler şu şekilde:
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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel