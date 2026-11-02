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Sarıgül soruşturmasında yeni tutuklama! Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Sarıgül soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sarıgül soruşturmasında yeni tutuklama! Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Sarıgül soruşturmasında yargı süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler şu şekilde:

İsim
Aynur Aydın
Davut Kaymak
Ahmet Meriç
Altuğ Altunbaş Sürer

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