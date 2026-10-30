Sınır hattında kaçış planı çöktü: Buğra Efe Dilben'in katil zanlısı yakalandı
İstanbul ve İzmir emniyetinin ortaklaşa gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, Bağcılar’da işlenen Buğra Efe Dilben cinayetinin zanlısı Hamza Y. yakalandı. Motosikletin arkasından ateş açarak genç Buğra’nın hayatına son veren Hamza Y.’nin, Yunanistan’a kaçmak üzere Çeşme’de otelde saklandığı belirlendi. Operasyonda zanlıyla birlikte yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari de gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen katil zanlısının işlemleri sürerken, saldırıda motosikleti kullanan Ramazan Ç.’nin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
İstanbul Bağcılar'da sokak ortasında kasklı ve motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, firar planı yapan katil zanlısı emniyet ekiplerinin sınır hattındaki operasyonuyla enselendi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da gerçekleşen cinayetin ardından koordineli çalışma başlattı.
Emniyet mensuplarının titiz takibi neticesinde, saldırıda bizzat ateş açan 23 yaşındaki zanlı Hamza Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin saklandığı otele 28 Ekim'de düzenlenen operasyonla Hamza Y. yakalandı.
OTEL ODASINDA PAKETLENDİLER
Düzenlenen baskında, cinayet zanlısı Hamza Y.'nin yanı sıra haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki İbrahim K. ile 24 yaşındaki Eren K. gözaltına alındı. Otel odasında gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.
Yakalanan katil zanlısı Hamza Y., İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, diğer 2 hükümlünün adli işlemlerinin İzmir'de devam ettiği bildirildi.
NE OLMUŞTU
Olay, 1 Haziran Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi, 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'e silahla ateş açtı. Bacak ve göğüs bölgelerine mermi isabet eden Dilben, hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda kullanılan motosikleti 20 yaşındaki Ramazan Ç.'nin kullandığını, arkada oturan Hamza Y.'nin ise silahı ateşlediğini saptadı.
Emniyet kayıtlarında yapılan incelemelerde, Ramazan Ç.'nin 3 emniyet gelişi ve 3 aranması, Hamza Y.'nin ise 2 emniyet gelişi bulunduğu tespit edildi.
Polis, motosikleti kullanan firari Ramazan Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.