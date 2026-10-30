OTEL ODASINDA PAKETLENDİLER

Düzenlenen baskında, cinayet zanlısı Hamza Y.'nin yanı sıra haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki İbrahim K. ile 24 yaşındaki Eren K. gözaltına alındı. Otel odasında gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Yakalanan katil zanlısı Hamza Y., İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, diğer 2 hükümlünün adli işlemlerinin İzmir'de devam ettiği bildirildi.

Operasyonda zanlının yanında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü de silahla birlikte ele geçirildi.