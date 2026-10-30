Tokayev, "Her şeyden önce Türk dünyası vizyonu 2040 programını uygulamak gerçekten çok önemli. Bu noktada hemen Türk Devletleri Teşkilatı 2027-2031 stratejisini kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

Bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış anlamına geldiğini belirten Tokayev, ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni stratejinin ticaret, yatırım, finansman, üretim, tarım ve dijital teknolojileri kapsaması gerektiğini belirten Tokayev, Türk Yatırım Fonu'nun potansiyelinden daha etkin yararlanılması çağrısında bulundu.

Tokayev ayrıca gelecek yıl düzenlenecek iş forumuna Kazakistan'ın ev sahipliği yapmasını önerdi ve Aksakallar Konseyi'nin çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

TOKAYEV'DEN RUSYA'NIN TDT'YE KATILMASI ÖNERİSİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, zirvede Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Rusya'nın teşkilata gözlemci olarak katılmasının faydalı olabileceğini belirten Tokayev, şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilatımızın prestijini artırabilmek ve aynı zamanda Rusya'nın da bu formata ya da gözlemci olarak teşkilata katılmasını sağlamak için gereken adımları atmamız gerekiyor. Bu çünkü adil bir şey olacaktır."

Rusya ile Türk dünyası arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinen Tokayev, "Tarihi bu ülkeye dayanan birçok insan var. Aynı zamanda birçok Rusça kelimenin Türk dillerinden geldiğini de biliyoruz. Genel olarak Rusça kelimeler de dilimize girmiş durumda. Dolayısıyla eğer bu teşkilatın bir parçası haline gelirse Rusya, teşkilatımız bundan fayda görecektir." değerlendirmesinde bulundu.