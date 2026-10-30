Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye'nin küresel gücünü anlattı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Tokayev, Başkan Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gücünün önemli ölçüde arttığını belirtti. Tokayev, zirvede Türk dünyasının geleceğine ilişkin dikkat çeken önerilerde de bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nde Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirvede konuşan Tokayev, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği başarıların arkasında Başkan Erdoğan'ın güçlü politikalarının bulunduğunu vurguladı.
TOKAYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Tokayev, Başkan Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.
Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Tokayev, ülkenin bugün uluslararası arenada güçlü ve saygın bir konuma ulaştığını ifade etti.
Tokayev, Başkan Erdoğan'ın politikalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"100 yıldan fazla bir süre içerisinde Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden birisi haline geldi. İnanılmaz bir uluslararası prestije sahip bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye'nin sosyoekonomik potansiyeli de anlamlı derecede arttı. (Türkiye) Küresel anlamda çok güçlü bir pozisyona, bölgesel ve küresel güce sahip bir ülke."
"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
Kazakistan'ın Türkiye'nin elde ettiği başarılardan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Tokayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve köklü kardeşlik bağlarına dayandığını söyledi.
Türkiye'nin uluslararası alanda kazandığı prestije dikkat çeken Tokayev, Türk dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemini vurguladı.
Türk Devletleri Teşkilatını, üye ülkelerin egemenliklerine saygı gösteren ve Türk dünyasının gücünü artırmayı hedefleyen "benzersiz bir kuruluş" olarak nitelendiren Tokayev, ortak çalışmaların daha ileri taşınması gerektiğini ifade etti.
TÜRKİYE'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞINA GÜVEN MESAJI
Zirvede Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanlığını devralmasına da değinen Tokayev, Ankara'nın yeni dönemde teşkilatın çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.
Azerbaycan'a dönem başkanlığı süresince gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Tokayev, Türkiye'nin liderliğinde Türk dünyası arasındaki iş birliğinin başarıyla sürdürüleceğine yönelik güvenini dile getirdi.
TÜRK DEVLETLERİYLE TİCARET HACMİ 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Konuşmasında ekonomik iş birliğine de geniş yer ayıran Tokayev, Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle ticaret hacminin bu yıl 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış anlamına geldiğini belirten Tokayev, ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Orta Doğu'daki gelişmelerin ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunların küresel ticareti, ulaştırmayı ve lojistik bağlantıları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Tokayev, Türk devletlerinin ekonomik dayanışmayı artırmasının önemine işaret etti.
Tokayev, "Her şeyden önce Türk dünyası vizyonu 2040 programını uygulamak gerçekten çok önemli. Bu noktada hemen Türk Devletleri Teşkilatı 2027-2031 stratejisini kabul etmemiz gerekiyor." dedi.
Yeni stratejinin ticaret, yatırım, finansman, üretim, tarım ve dijital teknolojileri kapsaması gerektiğini belirten Tokayev, Türk Yatırım Fonu'nun potansiyelinden daha etkin yararlanılması çağrısında bulundu.
Tokayev ayrıca gelecek yıl düzenlenecek iş forumuna Kazakistan'ın ev sahipliği yapmasını önerdi ve Aksakallar Konseyi'nin çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.
TOKAYEV'DEN RUSYA'NIN TDT'YE KATILMASI ÖNERİSİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, zirvede Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.
Rusya'nın teşkilata gözlemci olarak katılmasının faydalı olabileceğini belirten Tokayev, şu ifadeleri kullandı:
"Teşkilatımızın prestijini artırabilmek ve aynı zamanda Rusya'nın da bu formata ya da gözlemci olarak teşkilata katılmasını sağlamak için gereken adımları atmamız gerekiyor. Bu çünkü adil bir şey olacaktır."
Rusya ile Türk dünyası arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinen Tokayev, "Tarihi bu ülkeye dayanan birçok insan var. Aynı zamanda birçok Rusça kelimenin Türk dillerinden geldiğini de biliyoruz. Genel olarak Rusça kelimeler de dilimize girmiş durumda. Dolayısıyla eğer bu teşkilatın bir parçası haline gelirse Rusya, teşkilatımız bundan fayda görecektir." değerlendirmesinde bulundu.
ORTA KORİDOR VE LOJİSTİK İŞ BİRLİĞİNE VURGU
Türk devletleri arasındaki ulaştırma ve lojistik bağlantılarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Tokayev, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı'nın stratejik önemine dikkat çekti.
Kazakistan'ın transit taşımacılık kapasitesini artırmak amacıyla özel bir program uyguladığını aktaran Tokayev, Orta Koridor üzerindeki deniz limanlarının modernizasyonunun ve lojistik altyapının güçlendirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.
YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİKTE ORTAK ADIM ÇAĞRISI
Dijitalleşme ve yapay zekanın geleceğin en önemli alanları arasında bulunduğunu ifade eden Tokayev, Kazakistan'ın dijital dönüşüm için büyük yatırımlar yaptığını belirtti.
Astana'da Yapay Zeka Merkezi'nin kurulduğunu ve uzman yetiştirmek amacıyla Kazak Yapay Zeka Araştırma Üniversitesinin açıldığını anlatan Tokayev, bu alandaki deneyimlerini kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Kazakistan ile Azerbaycan arasında Trans-Hazar fiber optik iletişim hattının açıldığını duyuran Tokayev, diğer Türk devletlerinin de projeye katılabileceğini ifade etti.
Tokayev ayrıca dijital alandaki ortak güvenlik kapasitesinin artırılması amacıyla Siber Güvenlik Konseyi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasını önerdi.
TÜRK MEDENİYETLERİNİN ORTAK MİRASI KORUNACAK
Kültürel iş birliğinin önemine dikkat çeken Tokayev, Türk medeniyetleri mirasının korunmasına ilişkin anlaşmanın en kısa sürede imzalanması gerektiğini belirtti.
Teşkilatın son yıllarda faaliyet alanını genişlettiğini ancak bazı çalışmaların tekrarlandığını ifade eden Tokayev, önceliklerin ve görevlerin ortak şekilde belirlenmesinin önemine işaret etti.
Üst düzeyde imzalanan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Tokayev, "Örneğin görev süresinin ve görev tanımlarının uzatılması, genişletilmesi. Bu yapılmamalı." dedi.
"TDT ASKERİ BİR İTTİFAK OLMAMALI"
Türk Devletleri Teşkilatının geleceğine ilişkin Kazakistan'ın tutumunu da açıklayan Tokayev, teşkilatın askeri bir ittifaka dönüşmemesi gerektiğini söyledi.
Tokayev, "Türkistan'da en üst düzeyde yaptığımız toplantıda da Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir askeri ittifak olmadığını ve gelecekte de olmaması gerektiğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.
Kazakistan'ın birlik, refah ve dayanışmadan yana olduğunu belirten Tokayev, Türk dünyasının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurguladı.