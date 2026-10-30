"Bugün bu mirası hatırlamak, geçmişle iftihar etmenin ötesinde bir anlam taşıyor. Elbette tarihimizin her döneminde kadınların eşit imkanlara sahip olduğunu söyleyemeyiz. Fakat görüyoruz ki kadınların toplum hayatında güçlü ve etkin konumları olması, bizim medeniyet coğrafyamıza yabancı bir tecrübe değildir. Bizim yapmamız gereken, bu tecrübeyi toplumlarımızın kültürel hassasiyetleriyle, öncelikleriyle ve sosyal gerçeklikleriyle örtüşen, Türk dünyasına özgü bir perspektife dönüştürmektir."

Gevher Şad ve Kurmancan Datka gibi tarihi şahsiyetlerden örnekler veren Erdoğan, 1546 tarihli İstanbul vakıf kayıtlarına göre vakıfların yüzde 36'sının kadınlar tarafından kurulduğunu söyledi.

"DOĞUM ORANLARININ DÜŞMESİ AİLEYİ BUHRANA SÜRÜKLÜYOR"

Konuşmasında aile kurumunun karşı karşıya olduğu sorunlara da değinen Emine Erdoğan, dijitalleşme, bireyselleşme ve düşen doğum oranlarının aile yapısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne mutlu ki aile, toplumlarımızın en güçlü kurumlarından biri olmaya devam ediyor. Aile, yeri gelir çocukların okulu, yeri gelir hastaların şifahanesi, yaşlıların bakımevi olur. Hayatın birçok sınaması, toplumsal bir soruna dönüşmeden aile dayanışmasıyla, aile aklıyla bertaraf edilir. Ancak günümüzde yaşanan sosyal dönüşümler, bireyselleşme, dijitalleşme, doğum oranlarının düşmesi gibi birçok faktör aile kurumunu bir buhrana sürüklüyor. Bu buhranı körükleyen bir diğer faktör de kadınlara dair meselelerin aile hayatından bağımsız ele alınmasıdır. Bu noktada kadınların annelikle iş hayatı arasında kalmadıkları, aile içi sorumlulukların adil biçimde paylaşıldığı ve gençlerin kolaylıkla aile kurabildikleri bir sosyal düzen oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum."

Türkiye'de 2025'in "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, kadınların eğitim, girişimcilik, istihdam ve teknoloji alanlarında desteklendiğini, kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadele edildiğini vurguladı.