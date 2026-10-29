Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. "AZİZ GARDAŞIM"

Aliyev, "aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Aliyev ve Başkan Erdoğan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) GERÇEK DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞI

İlham Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.