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İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim mesajı! "Aziz gardaşım" diyerek gerçek dostluk vurgusu yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında "gerçek dostluk ve kardeşlik" vurgusu yaptı. "Aziz gardaşım" ifadeleriyle mesajına başlayan Aliyev, "Birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim mesajı! "Aziz gardaşım" diyerek gerçek dostluk vurgusu yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

"AZİZ GARDAŞIM"
Aliyev, "aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Aliyev ve Başkan Erdoğan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Aliyev ve Başkan Erdoğan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GERÇEK DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞI
İlham Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Aliyev ve Başkan Erdoğan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Aliyev ve Başkan Erdoğan (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarılar dileyen Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına huzur ve refah diledi.

MİHRİBAN ALİYEVA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva da sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğraf eşliğinde yapılan paylaşımda, "Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürekten kutluyorum." ifadesi yer aldı.

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