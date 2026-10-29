Tır şoförlerinin Schengen vizesi sorunu için 3 bakanlık devrede! Diplomatik temaslar hızlandı
Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan tır sürücüleri, Schengen vize kısıtlamaları, 90 gün kalış kotası ve sınır kapısındaki beklemeler nedeniyle gümrük kapılarında eylem yaptı. Ticaret, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları sorunun çözümü için diplomatik temasları yoğunlaştırdı. Bakan Ömer Bolat, Bulgar muhatapları ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşerek şoförlere vize kolaylığı ve öncelikli işlem esnekliği talep ederken, Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada sürücülerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
Avrupa ülkelerine Türkiye'nin ihraç ürünlerini taşıyan tır şoförleri, Schengen vizesinde yaşadıkları aksaklıklar, AB üyesi ülkelerdeki 180 günde 90 gün kalış kısıtlaması ve sınır kapılarında saatlerce süren kuyrukları dile getirmek amacıyla Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan gümrük kapılarında kontak kapatarak eylem yaptı.
BAKANLIKLAR DEVREDE: DİPLOMATİK TEMASLAR YOĞUNLAŞTIRILDI
Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorunun çözümü için ortaklaşa devreye girdi.
Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşadığı belirtildi.
Üç bakanlığın konuya ilişkin çalışmalarına işaret edilen açıklamada, "Uluslararası taşımacılık sektörümüzün karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde sürücülerimizin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik diplomatik girişimlerini yoğun şekilde sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.
SÜRÜCÜLERİN FAALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Açıklamada, Bakan Bolat'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile sorunların çözümü için Bulgaristanlı mevkidaşları ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüştüğü, bu görüşmelerde şoförlere vize kolaylığı ve öncelikli işlem esnekliği talep edildiği bildirildi.
Uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin, özellikle Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında karşılaştıkları vize kısıtlamaları ve başvuru süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, bakanlıklarca takip edildiğine işaret edilen açıklamada, "Ülkemizin dış ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi, ihracatımızın önemli bir parçası olan uluslararası taşımacılık sektörünün faaliyetlerinin aksamaması ve nakliyecilerimiz ile sürücülerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede, diplomatik kanallar üzerinden sorunların çözümüne yönelik girişimler sürdürülmekte, sürücülerimizin uluslararası taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Açıklamada, sürücülere yönelik uyarılara da yer verilerek, şunlar kaydedildi:
"Gümrük kapılarımızda yaşanabilecek yoğunlukların ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için nakliye firmalarımızın ve sürücülerimizin yürürlükteki Schengen vizesi kurallarına ve kalış sürelerine azami özen göstermeleri, sefer ve sürücü planlamalarını bu kuralları dikkate alarak yapmaları önem taşıyor. Bakanlığımız, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli rol üstlenen uluslararası taşımacılık sektörünün karşılaştığı sorunların çözümü, nakliyecilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınır kapılarımızdaki geçiş süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."
SÜRÜCÜLER MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda kontak kapatan şoförler, giriş ve çıkışları zaman zaman durdurdu. Uluslararası nakliye yapan firmaların temsilcileri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda şoförlerle bir araya geldi.
Tuğrul Bozkurt, Türk tır şoförlerine getirilen 180 gün içinde 90 gün kalma zorunluluğunun kendilerini çok zor durumda bıraktığını belirterek, Bulgaristan'ın araçları geri çevirdiğini söyledi. Bozkurt, "Bize sadece mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Biz ticaret yapıyoruz, gezmeye gitmiyoruz. Turist değiliz, hiçbirimiz turist değiliz. Bizim sıkıntımız çok büyük. Sorunlarımıza bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Burak Vural ise kendilerine verilen vizenin 80 günü kapsamanın kendilerinin yanı sıra Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi. Vural, "Bizler Avrupa'ya turist olarak gitmiyoruz. Tatil yapmaya gitmiyoruz. Hepimiz birer emekçi olarak işimizi yapmak adına, Türkiye'nin ithalatını, ihracatını sağlayabilmek adına bize verilmiş olan vizeleri, imkanları kullanmak istiyoruz. Biz işimizi yapmak istiyoruz ama ne yazık ki bize işimizi yaptırmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak, şoförler olarak biz işimizi yapamıyoruz" ifadelerini kullandı